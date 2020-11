Nenäsuihke voi suojata koronalta väliaikaisesti

Tutkijat selvittävät voisiko kananmunista kerätyistä koronaviruksen vasta-aineista valmistettu nenäsuihke antaa tilapäisen suojan tartunnalta.

Asiasta uutisoivan Sciencen mukaan parhaillaan tutkitaan useita suojaavia vasta-ainesuihkeita. Australiassa käynnistyvissä kliinisissä kokeissa tutkittava suihke on kuitenkin yksinkertaisuudessaan poikkeuksellinen.

Suihkeen takana oleva Yhdysvaltain Stanfordin yliopiston tutkijatiimi on kerännyt vasta-aineita koronavirukselle immunisoitujen kanojen munien keltuaisista. Kokeessa testataan, kuinka turvallisia nenän kautta annetut vasta-aineet ovat ja kuinka pitkään ne siellä säilyvät. Kokeissa selvitetään myös, suojaavatko vasta-aineilla kyllästetyt tipat hamstereita tartunnalta, kun ne altistetaan virukselle.

– Konseptissa on periaatteessa järkeä, Washingtonin yliopiston tartuntatautilääkäri Michael Diamond kommentoi Sciencelle.

Diamond on mukana kehittämässä nenän kautta annettavaa koronarokotetta.

Hänen mukaansa vasta-ainesuihkeeseen liittyy avoimia kysymyksiä. Diamondin mukaan ei esimerkiksi tiedetä, kauanko kanan vasta-aineet säilyvät ja aiheuttavatko ne ihmisessä immuunivasteen.

Tutkimusta johtava Stanfordin proteiinikemisti Daria Mochly-Rosen uskoo kuitenkin, etteivät nämä muodostu ongelmiksi. Hänen mukaansa olennaista on selvittää, kauanko annoksen vaikutus kestää.

Eräs suihkeen eduista olisi hinta. Vasta-aineet saadaan ruiskuttamalla koronaviruksen piikkiproteiinia kanan rintaan. Se laukaisee linnussa voimakkaan immuunireaktion ja vasta-aineet voidaan kerätä munien keltuaisista. Yksinkertaisen prosessin ansiosta suihkeen hinta voisi olla vain noin yhden dollarin luokkaa.

Vaikka suihke toimisikin, ei se silti tarjoaisi pitkäaikaista suojaa. Sciencen mukaan puhuttaisiin käytännössä tunneista. Suihkeesta voisi silti olla apua esimerkiksi riskialttiissa tilanteissa kuten esimerkiksi useamman ihmisen kokoontumisissa ja liikkuessa paikoissa, joissa joutuu olemaan lähikontaktissa muiden kanssa.

