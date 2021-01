Neljäs koronarokote saattaa hakea EU:n lupaa helmikuussa

EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakidesin mukaan amerikkalainen lääkevalmistaja Johnson & Johnson todennäköisesti hakee helmikuussa Euroopan lääkeviraston myyntilupaa koronarokotteelleen. Sen ”rolling review” on jo käynnissä.

Kyseessä olisi neljäs Euroopassa hyväksytty rokote Pfizerin, Modernan ja nyt hakemuksensa jättäneen AstraZenecan jälkeen.

Johnson & Johnsonin tehotutkimusten ja turvaseurannan valmistumista on odotettu tammikuun lopulle.

Kyseistä rokotetta EU on varannut 200 miljoonaa annosta ja Suomi saisi 2,5 miljoonaa annosta.

