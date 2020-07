Neljällä viidestä virukseen kuolleesta oli perussairauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Muun muassa korkean verenpaineen ja tupakoinnin uskotaan lisäävän taudin vakavuutta.

Yhdysvalloissa tuoreet koronavirustilastot vahvistavat aiemmat havainnot, joiden mukaan muut perussairaudet altistavat koronaviruksen vakavalle taudinkuvalle.

Wisconsinin osavaltiossa 81 prosenttiin Covid-19-kuolemista on liittynyt ainakin yksi perussairaus.

Koronaviruksen kannalta komplikaatioiden todennäköisyys kasvaa erityisesti korkean verenpaineen, diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien myötä. Ylipaino altistaa useille riskitekijöille.

Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan myös syöpä- ja maksasairaudet, dementia ja tupakointi lisäävät vakavan taudinkuvan riskiä.

MacIver Instituten mukaan Wisconsinissa Covid-19:ään menehtyneistä yli 70 prosenttia on ollut yli 70-vuotiaita.

Osavaltiossa koronavirustartunta on vahvistettu yhteensä 40 507 henkilöltä. Heistä 2,1 prosenttia on kuollut. Lähes 30 000 henkilöä on jo toipunut sairaudesta.