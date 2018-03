Neljä viidestä nuoresta pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana

Tuoreen tutkimuksen mukaan EU-jäsenyydellä on vankka tuki suomalaisnuorten parissa.

81 prosenttia nuorista pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana. Suhtautuminen on selkeästi positiivisempaa kuin vanhemmilla ikäluokilla.

– Nuoret pitävät Suomen jäsenyyttä EU:ssa itsestäänselvänä ja arvokkaana. Lienee selvää, että vastuuttoman Fixit-öyhöttämisen aika on ohi, Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen sanoo.

Suomalaisnuorista 89 prosenttia mieltää itsensä Euroopan unionin kansalaisiksi. Vaikka nuoret kokevat itsensä ensisijaisesti Suomen kansalaiseksi, on eurooppalainen identiteetti vahvempi kuin oman paikkakunnan identiteetti.

Taloustutkimus Oy haastatteli yli tuhat nuorta ympäri Suomea Eurooppanuorten toimeksiannosta.

81 % of Finnish youth regard #EU-membership a positive thing for #Finland according to research published today. The youth want more EU-cooperation in combating climate change and development cooperation. More info (in Finnish): https://t.co/gENCOVcoJM #munEU #EuroopanSuunta pic.twitter.com/G8Gc7P62mA

