Neljä viidestä haluaa oman pihan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vähiten pihoja omistavat alle 24-vuotiaat ja pääkaupunkiseudulla asuvat.

Husqvarnan teettämän kyselyn mukaan 80 prosenttia suomalaisista haluaa oman pihan.

Tällä hetkellä pihan omistavista vain yksi prosentti olisi valmis luopumaan siitä. Vähiten pihoja omistavat ja niistä haaveilevat alle 24-vuotiaat nuoret ja pääkaupunkiseudulla asuvat.

Oma piha on muita useammin yli 35-vuotiailla, pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa asuvilla. Enintään 30 000 euroa ansaitsevista vain 35 prosentilla on piha, kun taas suurituloisista, yli 70 000 vuodessa tienaavista vastaajista 86 prosentilla on piha.

Vastaajista 72 prosenttia sanoi haluavansa pääasiassa rentoutua ja viettää pihalla aikaa tekemättä mitään.

Seuraavaksi tärkeimmät aktiviteetit olivat istutusten, puiden, pensaiden ja nurmikon hoito (50 prosenttia) ja hyötykasvien viljely (40 prosenttia).

Puutarhan hoito ja hyötykasvien viljely tulee vastausten perusteella iän myötä yhä tärkeämmäksi. Viljely ja puutarhanhoito kiinnostaa naisia enemmän kuin miehiä.

Suomalaisia kiinnostavat eniten pihasuunnittelupalvelut sekä apu puiden ja pensaiden leikkauksessa. Seuraavaksi eniten ollaan valmiita hankkimaan neuvontaa pihanhoidossa ja nurmikonleikkausta.

Husqvarnan Suomen myyntijohtaja Tuomas Kuivamäki arvioi ihmisten oleskelevan koronan myötä enemmän kotonaan ja käyttävän aikaa puutarhaan ja terassin valmisteluun.

– Myös puutarhanhoitokulttuuri on viime vuosina muuttunut enemmän siihen suuntaan, että pihaan investoidaan enemmän, Kuivamäki toteaa tiedotteessa.

IROResearchin toteuttamaan kyselyyn vastasi maaliskuussa yhteensä tuhat henkilöä.