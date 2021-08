Neljä viidestä evakuoitavista on Afganistanin kansalaisia

Saksan ulkoministeriö on twiitannut numerotietoja maahan Afganistanista Bundeswehrin koneilla lennätetyistä Talebania pakenevista.

Saksaan on tuotu Kabulista yli 4 500 ihmistä.

– Noin 3 700 evakuoiduista on Afganistanin kansalaisia, ulkoministeriö toteaa.

Tämä tarkoittaa yli 80 prosenttia.

– Pois lennätettyjen joukossa on monia journalisteja ja ihmisoikeusaktivisteja, ministeriö jatkaa.

Up to now, we have shuttled more than 4500 people with #Bundeswehr flights out of #Afghanistan. Around 3700 of the evacuees are Afghan nationals, women and girls make up about 50% of that number. Many journalists and human rights activists are among those who have been flown out. pic.twitter.com/9LOtArSgoZ

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 25, 2021