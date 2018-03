Neljä Suomi-iskelmää nousi esiin eduskunnassa, ja ne ovat yllättäviä

Muun muassa Jäätelökesä ja Tahroja paperilla olivat kansanedustajien esiin tuomat Suomi-popin klassikot.

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin keskiviikkona keskustelualoitteesta, joka oli tehty ”suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä”.

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Pauli Kiuru (kok.) viittasi puheessaan myös suomalaisiin iskelmiin. Hän mainitsi laajemmin ja lyhyemmin Eppu Normaalin Tahroja paperilla, Juice Leskisen Ei elämästä selviä hengissä ja Matti Eskon Rekkamiehen.

Kirjavan keskustelun yhden yllätyksen järjesti keskustan kansanedustaja Markku Pakkanen. Hän muistutti, että on monta kulttuurin alaa, jotka kannattavat eivätkä tarvitse tukea.

– Täällä on siteerattu montaa suomalaista taiteilijaa. Omasta mielestäni tähän kuuluu myös edustaja (Mikko) Alatalon upea teksti Jäätelökesä, jos halutaan tällaisia kulttuuritekoja nostaa täällä tässä salissa, Markku Pakkanen sanoi.

Kahta riviä edempänä istunut Mikko Alatalo kääntyi riemuissaan kiittelemään edustajakollegaansa.

Muusikko Mikko Alatalo on kymmenien albumiensa ohella tehnyt sanat kaikkiaan noin 700 iskelmään. Aivan yleisesti ei tiedetä, että Maarit Hurmerinnan megahitti Jäätelökesä on Alatalon sanoitus. Niin on myös Maaritin toinen lähes yhtä suosittu hitti Hymypoika.

– Osa tietää. Kerran yksi naistenlehtitoimittaja sanoi, että mitä, oletko sinä tehnyt Jäätelökesän – etkö sinä olet Rikoo on riskillä ruma -mies, Mikko Alatalo nauraa.

Alatalo kertoo tehneensä Maaritille paljon tekstejä 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa.

Mikko Alatalon mukaan Jäätelökesää on kovasti haluttu mainoskäyttöönkin. Säveltäjä Sami Hurmerinta ei suostunut.

– Kyllä suomalaiset laulutekstitkin ovat meidän kansallista omaisuutta. Ne jäävät ihmisten mieliin. Monesti tällaisista kansan mielissä ikonisoituneista lauluista on kova kysyntä.

Salainen sanoittaja

Mikko Alatalo paljastaa Verkkouutisille tehneensä edustajavuosinaankin jonkin verran kappaleiden käännössanoituksia, piilonimillä.

– Siten ne eivät leimaudu minun naamaani, joka saattaa aiheuttaa joissain ihmisissä allergista ihottumaa, kun olen tietyn puolueen kansanedustaja, Mikko Alatalo sanoo.

– Voin nyt ne syntini tunnustaa. Reino Helismaakin teki Orvokki Itä -nimellä sanoituksia.

Alatalo kertoo tällaisia sanoituksia olevan esimerkiksi Riki Sorsan Haltuus annan sydämein ruotsalaisesta Håll mitt hjärta -kappaleesta. Toinen on Jos meillä huomista ei ois, joka oli USA:ssa Garth Brooksin suurhitti If tomorrow never comes. Kolmas on Riki Sorsan Avoin maisema, eli Ulf Lundellin Öppna landskap, ”josta on tullut Ruotsissa melkein toinen kansallislaulu”.

Kahden ensimmäisen kappaleen suomalaisiksi sanoittajiksi on merkitty S. Skön ja Sonja Frey.