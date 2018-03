Neljä polttavaa kysymystä valinnanvapaudesta

4. Miksi oppositio vaatii EU-notifiointia ja hallitus vastustaa?

Hallitus on päättänyt olla notifioimatta eli ilmoittamatta valinnanvapauslainsäädäntöä EU-komissiolle. Virkamiehet ovat käyneet asiasta epävirallisia neuvotteluja komission kanssa. Hallituksen päätöstä on perusteltu sillä, että Suomen sote-järjestelmä perustuu solidaarisuusperiaatteeseen, kyse on ei-taloudellisesta toiminnasta eikä järjestelmä näin ollen sisällä kiellettyä valtiontukea.

Hallituksen notifioimatta jättämispäätöksen jälkeen unioinin yleinen tuomioistuin antoi ratkaisunsa Slovakian terveydenhuoltojärjestelmästä. Yleinen tuomioistuin katsoi, että Slovakian terveydenhuoltojärjestelmä on solidaarinen, mutta sisältää taloudellista toimintaa. Yleisen tuomioistuimen mukaan laadulla kilpaileminen on taloudellista toimintaa.

Oppositio on vaatinut valinnanvapauslain ilmoittamista EU:lle. Virkamiesten mukaan komissio on Slovakia-ratkaisun jälkeen pysähdyksen tilassa. Komissiolla on huhtikuun puoliväliin asti aikaa valittaa yleisen tuomioistuimen päätöksestä, minkä jälkeen lainvoimainen ratkaisu asiassa saataisiin vasta noin kahden vuoden kuluttua. Mikäli korkein oikeusaste päätyisi samaan ratkaisuun kuin ensimmäinen oikeusaste, komissio joutuisi muuttamaan ohjeistustaan kielletystä valtiontuista ja käymään läpi kaikkien EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmät.

Oppositiopuolueet vaativat valinnanvapauslain ilmoittamista EU:lle, jotta valinnanvapauslakia ei ehdittäisi käsitellä tällä vaalikaudella. Hallitus puolestaan ei halua käynnistää notifiointiprosessia, jotta valinnanvapauslaki ehdittäisiin hyväksyä tällä vaalikaudella. Hallituksen mielestä lakia voidaan korjata myöhemmin, mikäli EU niin edellyttää.

Hallituksen ja opposition kantoihin sisältyy mielenkiintoinen paradoksi. Oppositio vaatii notifiointia, vaikka EU:n kilpailulainsäädäntö todennäköisesti edellyttäisi, että maakuntien liikelaitokset on yhtiöitettävä ja nimenomaan sitä oppositio ei halua. Hallitus vastustaa notifiointia, vaikka se esitti pakkoyhtiöittämistä valinnanvapauslain edellisessä versiossa, jonka perustuslakivaliokunta tyrmäsi ja palautti uudelleen valmisteltavaksi viime kesänä.