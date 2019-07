Neljä kymmenestä venäläisestä ei halua Vladimir Putinin jatkavan

Venäjän presidentin suosio on heikentynyt viime vuodesta.

Itsenäisen Levadan tekemän kyselyn mukaan 38 prosenttia venäläisistä ei haluaisi Vladimir Putinin jatkavan maan presidenttinä sen jälkeen, kun hänen nykyinen kautensa päättyy vuonna 2024. Luku on kasvanut peräti 11 prosenttiyksikköä viime vuodesta. 54 prosenttia vastaajista puolestaan toivoo Putinin jatkavan.

Asiasta uutisoivan Moscow Timesin mukaan presidentin viime aikoina heikentynyttä suosiota selittävät etenkin venäläisten köyhyys ja runsaasti vastustusta kerännyt eläkeuudistus.

Levadan johtaja Lev Gudkovin mukaan Venäjällä lähestytään vuosien 2011-2013-tilannetta. Hän kutsuu sitä ”Putin-vastaisuuden huipuksi”.

– Tätä ärsyyntynyttä massaa hillitsee kuitenkin tyytymättömyyttä yhdistävän johtajan puute, hän arvioi Vedomostille.

Vladimir Putin on Venäjän pitkäaikaisin valtionpäämies neuvostojohtaja Josif Stalinin jälkeen. Putin on hallinnut Venäjää presidenttinä tai pääministerinä vuodesta 2000. Presidentti on aiemmin kiertänyt kahden perättäisen kauden rajan siirtymällä Venäjän pääministeriksi vuosiksi 2008-2012. Raja tulisi taas täyteen 2024, eikä Putin voisi olla ehdolla ilman perustuslakimuutosta. Sellaistakin on pyöritelty julkisuudessa, mutta presidentti itse on kiistänyt huhut muutoksista. Vladimir Putin on myös todennut, ettei hän aio asettua joka tapauksessa ehdolle enää vuonna 2030.

