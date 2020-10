Negatiivinen keskustelu kouluista lisääntyy

Suomalainen tekoälytutkimus paljastaa selkeän muutoksen viime vuoteen verrattuna.

Digitaalisten oppimateriaalien kustantaja Studeo toteutti yhdessä teknologiayritys DrAI:n kanssa tekoälytutkimuksen koulusta käytävästä keskustelusta yhteisöpalvelu Twitterissä. Tekoäly kävi läpi aikavälillä 1.1.2019–18.9.2020 yhteensä 276 986 suomalaiseen kouluun liittyvä tviittiä ja löysi selkeän muutoksen vuosien 2019 ja 2020 välillä.

Tutkimustuloksista kävi ilmi, että koulusta puhutaan yhä negatiivisempaan sävyyn sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2019 Twitter-keskusteluista tekoäly havaitsi 19,2 prosentissa koulua koskevissa viesteissä negatiivisuutta. Tänä vuonna luku oli noussut 23,0 prosenttiin. Samalla positiivisen keskustelun määrä oli laskenut 56,7 prosentista 51,6 prosenttiin.

– On kiinnostavaa, että noinkin iso osa Twitterin koulukeskustelusta on kuitenkin positiivista. Mediassa keskusteluun nousevat usein koulujen haasteet ja ongelmat. Tulos osoittaa, että arjen tasolla keskustelun sävy on toinen. Silti lisääntyneen negatiivisuuden määrä on huolestuttava trendi, jota kannattaa pitää silmällä, tutkimuksen teetättäneen Studeon toimitusjohtaja Jukka Meklin toteaa.

Koronavirus ykkösaiheena

Tekoälyanalyysin mukaan merkittävin koulukeskusteluaihe vuosien 2019 ja 2020 aikana on ollut koronavirus 34,3 prosenttia osuudella, vaikka korona nousi keskusteluun vasta tänä keväänä.

– Negatiivisuuden lisääntyminen selittyy osittain koronapandemialla. Tekoäly löysi koronakeskustelusta etenkin pelon ja surun tunnetiloja. Toinen paljon negatiivisuutta kerännyt aihe on oppivelvollisuus. Oppivelvollisuuden laajentamisesta on puhuttu tänä vuonna paljon, ja keskustelussa on ollut yhtä paljon negatiivisia ja positiivisia sävyjä, DrAI:n myyntijohtaja, tohtori Valtteri Kaartemo kertoo.

Koronan jälkeen eniten keskustelutilaa otti koulun suhde yhteiskuntaan (34,1 %) ja etäopetus (26,1 %). Koulun suhde yhteiskuntaan -keskustelu on selkeästi positiivissävytteinen. Myös etäopetus keräsi enemmän positiivisuutta kuin negatiivisuutta.

Tekoälylle annettiin myös tehtäväksi selvittää, näkyykö koulumaailmasta käytävässä keskustelussa kiitollisuutta. Kiitollisuutta tviiteissä esiintyy erityisesti opettajia kohtaan. Tyypillisin kiitoksen aihe oli opettajien venyminen kevään etäopetusjakson aikana. Kiitosta saavat myös lapset, oppitunnit ja yksittäiset koulut.