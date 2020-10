Neandertalilaisen geeni altistaa vakavalle koronalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan on hämmentävää, että geeniperimällä on nykypäivän pandemiassa traagiset seuraukset.

Covid-19 on uusi virus, josta on olemassa yhä rajatusti tietoa. Alkuajoista asti on kuitenkin ollut tiedossa, että koronavirus aiheuttaa tartunnan saaneille oireita hyvin laidasta laitaan.

Laboratory Equipmentin mukaan on olemassa useita tekijöitä, kuten ikä ja geenit, jotka vaikuttavat henkilön sairausalttiuteen. Max Planckin evoluutioantropologian instituutin tutkimuksen mukaan geenit ovat ratkaisevassa roolissa siinä, miten vakavan koronavirustaudin sairastaa. Tutkijoiden mukaan vakavalle taudinkuvalle altistavat geenit on peritty neandertalilaisilta esi-isiltämme.

− On hämmentävää, että neandertalilaisten geeniperimällä on näin traagiset seuraukset nykypäivän pandemiassa, sanoo tutkija Svante Pääbo.

Tutkijat huomasivat kromosomissa 3 jakson, joka vaikuttaa siihen, saako henkilö vakavan taudinkuvan. Geenivariantit, jotka ovat yhteydessä vakavaan tautimuotoon, on aiemmin yhdistetty neandertalilaisiin ja denisovaninihmisiin. Varianttien todettiin periytyvän nimenomaan Etelä-Euroopan neandertalilaisilta, joilla oli lähes identtinen geneettinen alue.

Tutkijat pohtivat, tulevatko variantit suoraan neandertalilaisilta vai ovatko sekä neandertalilaiset että nykyihmiset perineet ne yhteiseltä esi-isältä. Tiettyjen geenimutaatioiden puute ja kromosomien rekombinaatio kertoivat tutkijoille, että variantit olivat lähempänä 50 000 vuotta (risteytyminen) vanhoja kuin 550 000 vuotta (yhteinen esi-isä) vanhoja variantteja.

Etelä-Euroopan neandertalilaisten ja nykyihmisten hämmentävän samanlainen DNA-alue puoltaa myös sitä, että geneettinen alue tuli todennäköisesti kahden ryhmän risteytymisestä noin 60 000 vuotta sitten.

Svante Pääbon mukaan sen selvittäminen, miksi neandertalilaisella geeniperimällä on yhteys vakavaan koronatautiin, auttaisi kehittämään vakavan taudinkuvan hoitoa.