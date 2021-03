Ministeri Krista Kiuru sanoi eduskunnassa, ettei hänellä ole mahdollisuutta loputtomiin käydä keskustelua pakkotesteistä.

Eduskunnan poikkeuksellisessa maanantaisessa täysistunnossa keskusteltiin ravintoloiden väliaikaisesta sulkemisesta osana koronatoimia. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki myöhemmin tänään.

Keskustelussa nousivat voimakkaasti esiin rajojen pakkotestaukset viruksen varalta.

Kokoomuksen Pia Kauman mukaan ravintoloitsijat kyllä tietävät ja tuntevat vastuunsa.

– Mutta siitä ei mihinkään päästä, että kaikkein suurin ongelma ovat edelleen ne rajat, jotka meillä vuotavat. Ihmettelen, miksi hallitus ei edelleenkään puutu tähän riittävän kovalla kädellä. Ne rajat pitää kerta kaikkiaan saada kiinni, Pia Kauma sanoi.

– Tänne pitää saada tulla vain negatiivisen koronatestin perusteella, aivan niin kuin useimmissa muissa maissa myöskin toimitaan.

Kauma myös ihmetteli epäselvää tiedotustoimintaa lakiin liittyen.

– Ravintolat eivät vielä eilen illalla tienneet, pitääkö niiden olla suljettuna tänään vai eikö pidä olla, ja nyt me täällä vielä keskustelemme koko tästä laista, jonka pitäisi olla jo tänään ollut voimassa. Esimerkiksi Jyväskylässä ei tiedetä, pitääkö niiden sulkea ravintolat vai pitääkö koko maakunnan sulkea ravintolat. Sama juttu Pohjois-Karjalan osalta. Koskeeko tämä koko maakuntaa vai vain niitä kaupunkeja, jotka ovat kiihtymisvaiheessa?

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) sanoi, etteivät yrittäjät eivätkä hänen ryhmänsä ymmärrä, miksi ”koronaviruksen annetaan vyöryä yli rajojen ilman, että tehdään riittäviä toimenpiteitä”.

– Tämä osuu tosi kovasti meidän yrittäjiin, suomalaisiin — moni on kuollut, moni on sairastunut — ja toivon, että, ministeri (Krista) Kiuru, nyt selväsanaisesti kerrotte, mistä tässä on kysymys. Tehän kyselytunnilla kerroitte, että te olitte soittanut aveihin, ja annoitte ymmärtää, että tämän jälkeen ei enää koronavirus vyöry. Eli ohjasitteko te aveja, vai onko joku muu syy, että tämä asia on jätetty tekemättä?, Sari Sarkomaa sanoi.

Hän totesi kokoomuksen esittäneen pakollisten koronatestausten ottamista rajoille, ”ja sitä kaikki puolueet kannattivat, mutta niitä vielä ei tule”.

– Yrittäjien on hyvin vaikea ymmärtää tätä, kun muissa Pohjoismaissa tämä on mahdollista, ja silloin kun ihminen astuu keittiön kynnyksen yli, niin kyllä salmonellatodistusta voidaan pyytää. Eli toivon nyt, että selkeäsanaisesti kerrotte, mitä hallitus on tehnyt. Ja onko tosiaan niin, että te ette voi tehdä yhtään enempää, että tuo virus ei rajan yli enää tänne vyöryisi?

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi vastauksessaan, että ”me taistelemme nyt emme vain sitä vastaan, että saamme näitä nykyisiä tartuntoja alemmas, vaan me taistelemme nyt sitä vastaan, että me saisimme tätä eksponentiaalista nousua hidastettua ja pysäytettyä”.

– Tämä on aivan eri tilanne, missä Suomi ei ole vielä näissä aikaisemmissa tartuntatoimissa ollut. Tämä vetää meidät hyvin vakaviksi, kansanedustajat, jos me emme onnistu tässä sulussa, ja meillä on riskinä se, että tästä tulee todella paljon pidempi reissu. Tältä osin meidän on onnistuttava tässä kolmen viikon sulkutoimessa niin, että me saamme kaikki suomalaiset mukaan pitämään nyt huolta siitä, että lasketaan niitä omia kontakteja vähemmäksi, jotta tämä virus ei eksponentiaalisesti pääse kasvamaan näissä sosiaalisissa kontakteissa. Tältä osin näin, Kiuru totesi.

Sari Sarkomaa esitti tässä kohtaa välihuudon ”vastaako ministeri kysymykseen?”.

Krista Kiuru jatkoi näin:

– Sitten kysyttiin tästä rajaturvallisuudesta, mistä on paljon keskusteltu. Olen sitä mieltä, että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa rajoilla tehtävän terveysturvallisuustyön. Tästä asiasta on elokuusta lähtien kamppailtu, ja olen odottanut sitä, että saamme myöskin avit, aluehallintovirastot, mukaan terveysturvallisuustyöhön auttamaan kuntia tässä etulinjatoiminnassa. Ja nyt sitten tämä uutinen, kuten totesin täällä eduskunnassa, tämä uutinen aluehallintovirastojen osalta pari viikkoa sitten saatiin tehtyä, noin kaksi viikkoa sitten saatiin lopulta tehtyä. Kyllä tässä on kaikki mahdolliset ohjauksen keinot käytetty, jotta tätä pykälää tulkittaisiin niin, kuten tässä jo perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja monet edustajat kysyivät, Krista Kiuru totesi.

– Minä toivoisin, että näin olisi ollut alusta lähtien. On sanottava, että pykälä ja sen perustelut ovat aikansa lapsia, eivät ole ihan tasapainossa johtuen siitä, että tätä lainsäädäntöä kyllä uusittiin täällä eduskunnassa viimeksi, kun se oli käsittelyssä tämän kokonaisuudistuksen yhteydessä, ja se johti siihen, että tämä tasapaino ei ole ihan kohdallaan, mutta kyllä siitä tulee toimivaltuus, ministeri jatkoi.

– Yhdyn myöskin muiden kansanedustajien johtopäätökseen siitä, että toimivaltuudet ovat olemassa jo nykyisessä lainsäädännössä, mutta olette varmasti huomanneet, että aluehallintovirastojen kanssa toimeenpanon yhteydessä on käyty useita keskusteluja, ei vain tästä asiasta, vaan myös muista asioista. Minulla ei ole mahdollisuutta loputtomiin käydä tätä keskustelua, sitten me joudumme käyttämään sitä lainsäädäntövaltaa. Näin nyt on tehty, eli tämä asia on tämän jälkeen aivan saletissa.

