NBC: Uspenskin katedraali peittää Presidentinlinnaa

Tv-kanava NBC:n Jonathan Allenin lähtöjuttu Helsingin huippukokouksesta piirtää laajaa kuvaa maailmanpolitiikasta ja presidenttien tapaamisesta.

Artikkelin Suomea koskeva kohta kuuluu näin:

– He istuvat alas teknisesti neutraalille nurmelle – Presidentinlinnassa täällä Suomen mannerta (Eurooppaa) päin olevassa metropolimaisessa satamapääkaupungissa – mutta niin selvästi Moskovan varjossa, että suhteellisen vaatimaton hallintorakennus (Presidentinlinna) on korkeuksiin kohoavan Uspenskin katedraalin alla, koristeellisen 1800-luvun Venäjän ortodoksikirkon, joka rakennettiin kun tämä alue (Suomi) kuului Venäjän imperiumiin.

Tv-yhtiöt NBC, CBS ja ABC ovat viime vuorokaudet rakentaneet Helsingissä Allas Sea Poolin rakennuksen katoille tukikohtiaan huippukokouksen lähetyksiä varten. Korkeuksista avautuvat näkyviin juuri Uspenskin katedraali, Presidentinlinna ja Kauppatori.

Liian todellista

NBC:n jutun mielestä presidentti Donald Trumpin ja presidentti Vladimir Putinin huippukokous tulee aikana, jolloin läntisen maailman uskoa Amerikan vastavoimaan Venäjälle on koeteltu, kun Trump on arvostellut USA:n liittolaisia.

– Venäjän presidentti-vakoojamestarilla on kunnianhimo palauttaa Neuvostoliiton kunnia, taipumusta sotkeutua läntisten demokratioiden sisäpolitiikkaan ja maine vihollisten myrkyttäjänä, Allen kirjoittaa.

– Asioita hämmentävä amerikkalainen ylipäällikkö, joka valittiin olemassaolevan kansainvälisen järjestyksen ravistelemiseksi on luottavainen, perustuen aikaansa kansainvälisenä diilintekijänä ja pitkään jatkuneeseen yritykseen kosiskella Venäjän vahvaa miestä, että hän pystyy muuttamaan vihollisen liittolaiseksi – tai jopa ystäväksi – henkilökohtaisten taitojensa avulla.

– Ja kulmikaskasvoinen amerikkalainen syyttäjä (Robert Mueller) on juuri nostanut syytteen tusinaa Venäjän vakoojaa vastaan sekaantumisesta viime vaaleihin, osana laajempaa tutkimusta siitä, onko USA:n presidentin operaatio – ja kenties presidentti itse – ollut yhteistoiminnassa Venäjän hallinnon kanssa voittaakseen ja sitten peitellyt sen.

NBC:n Allenin mielestä tämä kuulostaa kuin halpistrilleriltä, mutta kirjailijalla olisi vaikeuksia keksiä tätä liian-todellista-fiktioksi -juonta.

