”Nauttikaa elämästä muslimivallan alla – vääräuskoisia odottaa kuolema”

ISIS:n omat arkistot kertovat julmasta hallinnosta.

ISIS-jihadisteilta vapautetusta Irakin Mosulista löydettyjen asiakirjojen perusteella terroristijärjestö hallitsi alamaisiaan tiukalla uskonnollisella kurilla.

Verkkouutiset kertoi New York Timesin Mosulin ISIS-hallinnon rakennuksista hankkimista tuhansista asiakirjoista tässä jutussa. Paperit maalaavat kuvan tehokkaasta ja byrokraattisesta hallinnosta, joka keräsi valtavasti varoja veroilla ja kaupankäynnillä. ISIS onnistui myös luomaan alueelleen enemmän tai vähemmän toimivat julkiset palvelut ja oman hallinnon ministeriöineen ja virastoineen.

ISIS hallitsi alueitaan kuitenkin verisellä terrorilla ja julmalla uskonnollisella kurilla. Tähän kerättyjen esimerkkiasiakirjojen joukossa on muun muassa ISIS:n Mosulin perustamiskirja. Järjestön mustalla lipulla ryyditetyssä koristeellisessa asiakirjassa kehutaan ensin järjestön saavutuksia kuten suuria valloituksia Irakissa ja Syyriassa.

– Olkaa onnellisia ja nauttikaa hyvästä elämästä oikeudenmukaisen ja reilun islamilaisen hallinnon alla sekä iloitkaa (elämästä) maalla, jota muslimit hallitsevat, perustamiskirjassa todetaan.

Julistusta seuraa synkkä kehotus.

– Mitä tulee vääräuskoisiin, jotka jatkavat vanhojen tapojensa noudattamista – he voivat odottaa saavansa meiltä vain kuolemaa.

Uskonnollinen poliisi

Mosulin asukkaat oppivat nopeasti pelkäämään ISIS:n uskonnollista poliisia. Se jakoi rangaistuksia pienimmistäkin ISIS:n jyrkän islamin tulkinnan loukkauksista.

Asiakirjojen joukosta löytyi virallisia lomakkeita, joita rikkeistä kiinni jääneet ovat joutuneet täyttämään. Esimerkiksi partojen pituuksia valvottiin tiukasti.

– Minä, allekirjoittanut, vannon, etten koskaan enää leikkaa partaani. Jos teen niin uudestaan, seuraa siitä minulle kaikenlaisia rangaistuksia, joita Hisbah-keskus voi minuun kohdistaa, valmiissa lomakepohjassa todetaan.

Toisessa asiakirjassa on selostettu pitkästi ja kuvien kanssa, minne asti miehen housujen lahkeet saavat ulottua.

Tiukat säännöt koskivat myös lapsia. Eräässä uskonnollisen poliisin pidätyspaperissa on kirjattu 13-14-vuotiaiden poikien rikkomuksia ruokoushetken aikana. Pidätyksen syyksi kerrotaan ”hyveellisyyden edistäminen ja paheiden ehkäisy”. Rikos oli ”pelleily rukoushetken aikana”. Yksi 14-vuotias poika vangittiin ja otettiin uskonnollisen poliisin haltuun.

Lapsia pyrittiin ehdollistamaan ISIS-elämään heti pienestä pitäen. Arkistosta löytynyt nuorille koululaisille tehty englanninkielen oppikirja maalaa karun kuvan opetuksesta. Esimerkisanoina on muun muassa ase, tarkka-ampuja, lääkeruisku, moskeija, huivi ja marttyyri. Naisen kuvan kohdalla on pelkkä mustaksi väritetty hahmo ja aseen kohdalla Kalashnikov-rynnäkkökivääri. Esimerkkinä käytännön keskustelusta käytetään kuvasarjaa, jossa jihadisti esittelee toiselle ISIS:n mustaa lippua.

Kovat rangaistukset

ISIS-johto pystytti alkuvuodesta 2015 ympäri Mosulia kylttejä, joissa näytettiin malliksi kasvot peittävään huiviin puettu nainen. ISIS:n hallitsema tekstiilitehdas alkoi pian suoltaa tuhansia ja taas tuhansia huiviasuja. Pukeutumissääntöjä valvottiin ankarasti.

Eräs Sara-niminen mosulilaisnainen kertoo New York Timesille lähteneensä kerran ulos kodistaan hoitamaan nopeasti asioita. Hän unohti peittää silmänsä ja jäi uskonnollisen poliisin haaviin. ISIS-poliisi löi häntä heti nyrkillä silmään. Sen jälkeen Sara poistui kotoa vain lääkärikäynneille. Hänen näkönsä ei palannut normaaliksi koskaan.

Saran kohtalo oli silti parempi kuin monella muulla Mosulin naisella ja tytöllä. Saran isä Muhammad kertoo todistaneensa, kun aviorikoksesta syytetty teinityttö raahattiin pakettiautosta torille ja teloitettiin pudottamalla kivi hänen päähänsä.

Jotkut ulkomailta ISIS-alueelle matkanneet olivat kuitenkin tyytyväisiä. Etenkin tulokkaille Euroopasta pyrittiin järjestämään hyvät oltavat – usein mosulilaisten kustannuksella.

– Olen Mosulissa ja täällä on ihan huippua. Minulla on täysin sisustettu asunto, en maksa vuokraa tai mitään edes sähköstä tai vedestä. LOL. Tämä on hyvää elämää!!! En ole ostanut haarukkaakaan, Kahina el-Hadra kirjoitti lukion opettajalleen vuonna 2015.

Nuori ranskalaisnainen el-Hadra oli liittynyt ISIS:n riveihin ja matkannut Irakiin. Hänen viestinsä päätyivät Ranskan viranomaisten haaviin.

Opettaja kirjoitti el-Hadralle, että asunto oli todennäköisesti varastettu toiselta perheeltä.

– Se on heille oikein, likaiset shiiat, el-Hadra vastasi.

Kahina el-Hadra paljastui myöhemmin erään Pariisin vuoden 2015 terrori-iskun itsemurhapommittajan vaimoksi. Hän oli tuolloin raskaana.

