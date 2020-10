”Nauttiiko Krista Kiuru keskustan luottamusta?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusnuoret kysyy, nauttiiko ministeri Krista Kiuru edelleen keskustan luottamusta.

Kokoomus esitti viime perjantaina epäluottamuslausetta perus- ja perhepalveluministeri Krista Kiurulle (sd.). Esityksen syynä on epäilys siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö olisi painostanut THL:n pääjohtajaa viime keväänä maskeihin liittyvässä tiedotuksessa.

Välittömästi epäluottamuslauseesta uutisoimisen jälkeen pääministeri Sanna Marin (sd.) ilmoitti, että hallitus tukee ministeri Kiurua luottamusäänestyksessä. Myöhemmin myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoi, että Kiuru nauttii keskustan luottamusta.

– Arvoisa ryhmäjohtaja Kurvinen: sanoitte maanantaina, että tuette Kiurua, koska teillä ei ole mitään sellaista tietoa, jonka nojalla Kiurulle pitäisi jättää epäluottamuslause. Nyt on tieto siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on painostanut THL:n pääjohtajaa siihen, ettei THL valista suomalaisia maskien käyttämisestä. Kysymme, että nauttiiko ministeri Kiuru edelleen keskustan luottamusta, tiedustelee Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Keväällä sosiaali- ja terveysministeriön maskiselvityksessä maskien hyöty arvioitiin vähäiseksi tai olemattomaksi. Kokoomusnuoret ihmetteleekin nyt, miten hallituksen mukaan maskeista tulikin hyödyllisiä vain muutamassa kuukaudessa.

Pajuan mukaan lienee myös perusteltua kysyä, miksi maskien hyödyistä ei jaettu tietoa kansalle välittömästi koronapandemian saapuessa Suomeen, vaan tietoa salailtiin, piiloteltiin ja jopa kiellettiin jakamasta.

– Länsimaisessa demokratiassa on täysin mahdoton yhtälö, että viranomaisten terveyteen liittyviä suosituksia kielletään julkaisemasta poliittisin perustein. Koronaviruksen leviämisen ehkäisy ei ole asia, jossa toteutetaan ideologisia aatteita. Kyse on asiasta, jonka varassa oli ja on edelleen suomalaisia ihmishenkiä, sanoo Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Heidi Hanhela.

Hallitus on itse vahvistanut viestintästrategiansa osiksi luotettavuuden, avoimuuden ja selkeyden. Kokoomusnuoret vaatii hallitusta pitämään näistä kiinni.