Nauha toimittajan väitetystä murhasta – ”kuunnelkaa musiikkia kun paloittelen”

Turkkilaisviranomaisten mukaan Saudi-Arabian salamurhaajat hakkasivat, huumasivat, tappoivat ja pilkkoivat toimittaja Jamal Khashoggin Saudi-Arabian konsulaatissa Turkin Istanbulissa, Wall Street Journal kertoo.

Turkkilaislähteiden mukaan Turkilla on hallussaan ääninauhoja, jotka todistavat, mitä konsulaatissa tapahtui. Turkkilaiset viranomaiset ovat kertoneet samoista synkistä yksityiskohdista myös muun muassa CNN:lle ja Middle East Eyelle. WSJ:n mukaan Turkki on lähettänyt todisteensa sekä Yhdysvalloille että Saudi-Arabialle.

Lähteet kertovat, että Jamal Khashoggi surmattiin Saudi-Arabian konsulin Mohammad al-Otaibin työhuoneessa vain minuutteja sen jälkeen, kun hän oli astunut sisään konsulaattiin. Khashoggi väitetysti hakattiin ja huumattiin. Mitään kuulustelua ei turkkilaislähteiden mukaan tehty. Murhasta epäillään samana päivänä Saudi-Arabiasta lentänyttä ryhmää.

Turkkilaisten saudiarabialaiseksi oikeuslääkäri Salah Al Tabiqiksi tunnistaman henkilön kerrotaan pyytävän nauhalla konsulia poistumaan huoneesta ja muita ”kuuntelemaan musiikkia” sillä aikaa, kun hän paloittelee Khashoggin ruumiin. Paloittelun kerrotaan kestäneen seitsemän minuuttia.

Middle East Eyen lähde väittää, että Khashoggi oli elossa, kun häntä alettiin paloitella. Lähde kertoo, että toimittaja huumattiin tässä vaiheessa.

Saudi-Arabia päästi turkkilaiset rikostutkijat konsulaattiin maanantaina. Rakennuksen ulkopuolella odottaneet toimittajat kuvasivat sisään meneviä siivoojia hieman ennen tutkijoiden visiittiä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin mukaan yhdeksäntuntista tutkimusta vaikeutti se, että osa konsulaatin huoneista oli vastikään maalattu.

Muun muassa Washington Postiin kirjoittanut Khashoggi tunnetaan Saudi-Arabian hallinnon kriitikkona. Hänet nähtiin viimeksi lokakuun 2. päivänä astumassa sisään Saudi-Arabian konsulaattiin. Saudienmukaan Khashoggi poistui rakennuksesta myöhemmin samana päivänä. Tästä ei kuitenkaan ole mitään todisteita.

