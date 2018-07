Natsilääkäri sai Josef Mengeleltä 20 lasta kokeisiin, heidät hirtettiin

Lähellä Saksan Hampurin keskustaa sijaitseva Bullenhuser Dammin koulu oli natsi-Saksan aikana Neuengammen keskitysleirin alaleiri. Sinne tuotiin sodan lopussa keskitysleirivankeja, joita käytettiin Hampurin pommitusten tuhojen raivaamisessa.

Huhtikuussa 1945 brittisotilaiden tulo kaupunkiin oli niin lähellä, että Bullenhuserkin tyhjennettiin. Koululle jätettiin kaksi SS-miestä ja talonmies. Mutta 20.-21. huhtikuuta 1945 koululla tapahtui jotain, joka jätti koulurakennuksen sodan historiaan.

Neuengammesta siirrettiin viimeiset, pohjoismaiset vangit pois illalla 20. huhtikuuta. Leirillä olivat kuitenkin yhä jäljellä erikoisvartiossa sairastuvalla säilytetyt 20 juutalaislasta. He olivat 5-12-vuotiaita.

Lapset olivat olleet Neuengammessa SS-lääkäri Kurt Heissmeyerin koekaniineina. Professorin titteliä tavoitellut Heissmeyer oli leikkauttanut pois lasten imusolmukkeet ja istuttanut heihin tuberkuloosin. Heissmeyer pyrki professuuria varten osoittamaan, että alempirotuiset saavat tuberkuloosin muita herkemmin.

Kurt Heissmeyer oli pyytänyt ja saanut lapset Auschwitzistä tohtori Josef Mengeleltä marraskuussa 1944. Nyt romahduksen uhatessa lapsista oli päästävä huomaamatta eroon.

SS kuljetutti lapset, heidän hoitajansa ja venäläisiä vankeja Neuengammen leiriltä Bullenhuser Dammille. Aikuiset vietiin kellariin ensin. Heidät hirtettiin putkien päälle ripustettuihin köysiin.

Lapset tuotiin koulun voimistelusalin pukuhuoneeseen, jossa heidän piti riisuutua. Seuraavassa huoneessa SS-lääkäri Alfred Trzebinski ruiskutti heihin morfiinia. Tämän jälkeen SS-miehet hirttivät vielä elossa olleet lapset taaimmaisessa kellarihuoneessa seinään ripustettuihin koukkuihin. Jotkut lapsista olivat niin kevyitä, että hirttäjien piti tarttua heihin omalla painollaan saadakseen köyden kireälle. Ruumiit kuljetettiin poltettavaksi takaisin Neuengammeen.

Lasten nimiä ja taustoja ei tiedetty vielä 1970-luvun lopullakaan. Tuolloin perustettiin muistoa vaaliva yhdistys, joka on tehnyt Bullenhuserin koululle pysyvän muistonäyttelyn ja ruusutarhan. Edelleenkään ei tiedetä viiden lapsen taustoja, kun myös heidän omaisensa tapettiin holokaustissa.

Murhatut lapset olivat:

* Eduard Reichenbaum, 10

* Jacqueline Morgenstern, 12

* Eduard Hornemann, 11

* Alexander Hornemann, 8

* Marek Steinbaum, 6

* Bluma Mekler, 11

* Ruchla Zylberberg, 8

* Lea Klygerman, 7

* Sergio de Simone, 7

* Riwka Herszberg, 6

* Eleonora Witonski, 5

* Roman Witonski, 6

* Georges-Andre Kohn, 12

* Marek James, 5

* Mania Altman, 7

* Surcis Goldinger, 10 tai 11

* H. Wasser

* R. Zeller

* Leika Birnbaum

* Walter Jungleib

Brittien sotaoikeus tuomitsi ensin kolme ja myöhemmin vielä kaksi 14:sta kiinni saadusta, tapahtuneesta syytetystä natsista kuolemaan.

Neuengammen keskitysleirillä kokeita tehnyt tohtori Kurt Heissmeyer ei ollut Bullenhuser Dammin koululla murhayönä. Hän meni maan alle 1945. Vuosina 1946-63 hän piti lääkärin vastaanottoa Itä-Saksan Magdeburgissa.

Heissmeyer pidätettiin vuonna 1963. Oikeudenkäynnissä häneltä kysyttiin, miksei hän käyttänyt kokeisiinsa eläimiä. Heissmeyer vastasi, ettei hänen mielestään juutalaisilla ja koe-eläimillä ollut eroa.

Kurt Heissmeyer tuomittiin elinkautiseen rikoksista ihmiskuntaa vastaan 1966. Hän kuoli Bautzenin vankilassa 1967.

