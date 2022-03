Natoon vai ei, ja jos, niin miten ja milloin? Näin hallitus vastasi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan vastauksia tai varmuutta aikatauluista ei ole.

Eduskunnassa pidettiin keskiviikkona lyhyt ajankohtaiskeskustelu ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Sen lopussa pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi edustajilta tulleisiin kysymyksiin mahdollisista aikatauluista, jos Suomi hakisi Naton jäseneksi.

Marinin mukaan tähän ”ei ole annettavissa mitään yksiselitteistä vastausta”.

– Arviointi ja etukäteisen tiedon antaminen siitä kuinka nopea hyväksymisprosessi tulisi olemaan – sellaisen varmuuden antaminen etukäteen on mahdotonta. Tietenkin meidän näkökulmastamme olisi suotavaa, että prosessi olisi mahdollisimman nopea ja varmasti tätä pyrittäisiin myös etukäteen mahdollisimman pitkälle selvittämään, kuten se olisi mahdollista, niiden reunaehtojen puitteissa kuin se olisi mahdollista tehdä, Sanna Marin sanoi.

Entä millä aikataululla Nato-päätös syntyisi tai keskustelu jäsenyyden hakemisesta käytäisiin?

– Meillä ei tietenkään ole tästä varmuutta. Tämä on myös eduskunnan käsissä, sen keskustelun käsissä mitä eduskunnassa tullaan käymään, mitä puolueiden sisällä tullaan käymään. Oma arvioni on kuitenkin se, että tämän kevään aikana varmasti tämä keskustelu tullaan Suomessa kansallisesti käymään. Johtopäätöksiin en tässä kohtaa tietenkään mene, Sanna Marin sanoi.

– Mutta uskoisin että eduskunnallakin on halua tätä keskustelua käydä ripeästi, vaikkakin tietenkin huolella.

Varsinaisessa puheenvuorossaan Sanna Marin sanoi, että ”olemme onnistuneet säilyttämään kansallisen liikkumatilamme ja valintamahdollisuudet, joihin kuuluu mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä”.

– Kylmän sodan jälkeinen turvallisuusjärjestys on kuitenkin murtunut. Näemme nyt miten Venäjä tulee toimimaan todennäköisesti hyvin pitkään. Tässä uudessa ympäristössä myös Suomen tulee arvioida keinoja turvallisuuden vahvistamiseksi.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Nato-päätöksenteon aikataulusta voi sanoa sen, että ”mitään yhden yön menettelyä ei ole olemassa”.

– Mutta ei se käsittääkseni myöskään mikään vuosien kysymys ole, Antti Kaikkonen totesi.

Hänen mukaansa muuttunutta turvallisuustilannetta käydään läpi lähiaikoina.

– Johtopäätökset ja ajoitus on syytä miettiä sen mukaan, mikä on Suomen turvallisuudelle parasta. Mikä on Suomen turvallisuudelle parasta, hän toisti.

Kaikkosen mukaan on helppo yhtyä tasavallan presidentin sanoihin, että kun muutos on rajua, pään on pysyttävä kylmänä.

– Päättäjien on arvioitava tämä uusi turvallisuustilanne huolella, mutta ilman viivytystä, kuten myös pääministeri tässä äsken sanoi.

– Voin vakuuttaa, että tätä arviointia tehdään nyt aktiivisesti kyllä kaikilla eri tasoilla, Kaikkonen sanoi.