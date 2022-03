Naton video: Näitä perättömiä väitteitä levitetään sodasta

Puolustusliitto Nato oikoo julkaisemallaan videolla Venäjän perättömiä propagandaväitteitä Ukrainan sodasta.

– Venäjän hallitus vyöryttää sosiaaliseen mediaan valheita hyökkäyksestään Ukrainaan. Se pyrkii rajoittamaan itsenäistä journalismia ja sananvapautta tukahduttaakseen totuuden, Naton Twitter-päivityksessä todetaan.

Vielä helmikuun puolivälissä Venäjän johto vakuutti, ettei se suunnittele sotilaallista hyökkäystä ketään vastaan. Väitettä toisti Kremlin tiedottajien lisäksi muun muassa ulkoministeri Sergei Lavrov.

Pitkään valmisteltu hyökkäys aloitettiin 24. helmikuuta useilla rintamilla. Kreml on pitänyt kiinni tiukasti linjastaan, jonka mukaan kyseessä on ”erikoissotilasoperaatio” eikä sota. Lakimuutoksen myötä väitteen kyseenalaistamisesta voi saada 15 vuoden vankeusrangaistuksen Venäjällä.

Venäjä on väittänyt toistuvasti, ettei se ole kohdistanut iskuja ukrainalaiskaupunkeja ja siviilikohteita vastaan. Kiovaa, Harkovaa, Tšernihiviä ja monia muita kaupunkeja on tulitettu rajusti raketinheittimillä, haupitseilla ja muilla aseilla. Mariupolin kaupunki on raunioitunut lähes kokonaan taisteluissa.

– Pommitettujen siviilikohteiden joukossa on ollut sairaaloita, kouluja ja asuinrakennuksia, Naton videolla todetaan.

Venäjän valtiollisen median mukaan sotilaat ovat saapuneet ”vapauttamaan” Ukrainan kansan. Yli kolme miljoonaa ihmistä on kuitenkin paennut hyökkäystä länteen eikä itään.

Samalla Venäjä on estänyt sosiaalisen median palveluita omassa maassaan ja tiukentanut mediakontrollia. Viimeisetkin itsenäiset julkaisut on pakotettu lopettamaan.

Despite its litany of lies, denials, and disinformation, the Kremlin’s intentions are clear for the world to see

Stop the lies, stop the war pic.twitter.com/rWZydFhUte

— NATO (@NATO) March 21, 2022