Saartaako Nato Venäjää? Kartta näyttää totuuden

Venäjän 14 rajanaapurista vain viisi kuuluu Natoon.

Venäjän ulkopoliittisessa retoriikassa toistuu usein väite Natosta, joka uhkaa Venäjää saartamalla sen aluetta. Atlantic Council -ajatushautomon ylläpitämä disinformaatioon puuttuva Disinfo Portal vastaa tähän väitteeseen ja neljään muuhun tunnettuun ”Nato-myyttiin” tästä löytyvässä alun perin Naton julkaisemassa artikkelissa.

– Tämä myytti jättää maantieteen huomioimatta, jutussa todetaan.

Artikkelissa muistutetaan, että Venäjän maaraja on kaikkiaan hieman yli 20 000 kilometrin mittainen. Siitä vain noin 1 200 kilometriä eli hieman yli kuusi prosenttia on yhteistä rajaa Nato-maiden kanssa (kartta alla). Venäjän neljästätoista rajanaapurista vain viisi kuuluu Natoon.

Natolla on jäsenvaltioiden lisäksi sotilaallinen läsnäolo vain Kosovassa ja Afganistanissa. Molemmille operaatioille on kuitenkin YK:n turvallisuusneuvoston mandaatti. Venäjä on turvallisuusneuvoston jäsen.

– Venäjällä puolestaan on sotilastukikohtia ja sotilaita kolmessa maassa – Georgiassa, Moldovassa ja Ukrainassa – ilman näiden maiden hallitusten suostumusta, jutussa huomautetaan.