Naton pääsihteeri Ylelle: Sodan välttämiseksi tehtävä kaikki mahdollinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotilaallisen konfliktin puhkeamisen vaara on Jens Stoltenbergin mukaan todellinen.

Puolustusliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan diplomaattiset neuvottelut eivät ole vähentäneet uhkaa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

– Sotilaallisen konfliktin puhkeamisen vaara Euroopassa on todellinen, hän sanoo Ylen haastattelussa.

Pääsihteerin mukaan sodan välttämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Nato tarjoaa hänen mukaansa Venäjälle poliittista ratkaisua konfliktiin.

– Mutta lähetämme myös vahvan viestin siitä, että seuraukset – niin taloudelliset kuin muut – tulevat olemaan isot, jos Venäjä päättää käyttää sotilaallista voimaa, Stoltenberg sanoo.

Tilanne on herättänyt huolta erityisesti Naton itäisissä jäsenmaissa. Stoltenberg vakuuttaa, että Nato puolustaa jäsenmaitaan.

– Meidän on kuitenkin tehtävä ero Ukrainan ja Naton liittolaisten välillä. Ukraina on kumppani, jota tuemme monin tavoin. Liittolaisilla on ehdottomat turvallisuustakuut.