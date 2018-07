NATOn pääsihteeri puolustaa Donald Trumpia: Teot puhuvat enemmän kuin sanat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jens Stoltenbergin mukaan Saksan tulisi panostaa reilusti enemmän asevoimiinsa.

Puolustusliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg haluaa Saksan panostavan asevoimiinsa nyt suunniteltua enemmän, kertoo Die Welt. Stoltenbergin mukaan kaavailtu rahoituksen nostaminen 1,5 prosenttiin bruttokansantuotteesta 2024 mennessä on hyvä alku, mutta hän odottaa maalta enemmän.

”Puolitoista prosenttia ei ole kaksi prosenttia”, Stoltenberg sanoo viitaten puolustusliiton suosittelemaan määrään, johon hän on kehottanut kaikkia liiton jäsenmaita sitoutumaan. Nosto kahteen prosenttiin nykyisellä aikataululla tarkoittaisi Saksalle nykyisen 42,9 miljardin euron puolustusbudjetin nostamista noin 80 miljardiin euroon kuudessa vuodessa.

Stoltenbergin mukaan julkisuudessa esillä olleet huolet Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sitoutumisesta Natoon ovat turhia.

”Presidentti Trump on toistuvasti tehnyt minulle selväksi, että hän on Naton kannattaja. Mikä tärkeämpää, teot puhuvat enemmän kuin sanat. Sen jälkeen kun Trumpista tuli presidentti, Yhdysvaltain asevoimien rahoitus Euroopassa on noussut 40 prosenttia.”