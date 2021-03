”Naton läsnäolo Pohjolassa tärkein kynnys rauhalle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoismaiden keskustaoikeistolaisten puolueiden mukaan puolustusyhteistyöllä luodaan turvallisuutta.

Pohjoismaiset keskustaoikeistolaisten puolueiden puheenjohtajat pitävät tärkeänä, että alueen kriisivalmiutta koordinoidaan yhdessä paremmin seuraavan kriisitilanteen varalta.

– Pohjoismaisen yhteistyön syventäminen on tässä tärkeää, ja sen tulisi heijastua myös viranomaistemme välisiin suhteisiin. Lisäksi pohjoismaisella puolustusyhteistyöllä on tärkeä merkitys pitkän aikavälin turvallisuuden luomiseksi alueella, puoluejohtajat kirjoittavat.

Suomen kokoomuksen Petteri Orpon, Norjan pääministeri Erna Solbergin, Ruotsin moderaattien Ulf Kristerssonin, Tanskan konservatiivien Søren Pape Poulsenin ja Islannin konservatiivien Bjarni Benediktssonin yhteinen mielipidekirjoitus julkaistiin maanantaina kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa kirjoituksen julkaisi Hufvudstadsbladet.

– NATO:n merkitys ja läsnäolo Euroopan tällä nurkalla on tärkein kynnys rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin vaalimisessa. Meidän on syvennettävä hybridi- ja kyberasioiden parissa tehtävää yhteistyötä, puoluejohtajat toteavat.

Petteri Orpo tapaa maanantaina etäyhteyden välityksellä pohjoismaiset puoluejohtajakollegansa. Kokoukseen osallistuvat lisäksi Baltian maiden konservatiivipuolueiden puheenjohtajat. Kokouksen pääaiheina ovat tilanne Venäjällä, kyberturvallisuus ja transatlanttiset suhteet.

Puoluejohtajat vaativat myös, että pohjoismainen yhteistyö asetetaan etusijalle tulevina vuosina. Heidän mukaansa pohjoismaisella yhteistyöllä voidaan kasvattaa alueen kilpailukykyä, johtaa Euroopan vihreää siirtymää ja lisätä alueen turvallisuutta.

– Koronapandemia on asettanut kaiken kansainvälisen yhteistyön kovalle koetukselle. Pohjoismainen yhteistyö on aina ollut tärkeää maissamme, ja pandemian jälkeen yhteistyön merkitys tulee korostumaan entisestään. Yhteistyön sujuvuudella on suuri merkitys maidemme menestymiseen tulevina vuosina, Petteri Orpo sanoo tiedotteessa.

– Pohjoismaiden tulee jatkossakin olla houkutteleva investointikohde. EU:n sisämarkkinoiden ja kilpailukyvyn, kehityksen ja avoimuuden vaaliminen on tärkeä yhteinen tehtävämme. Pohjoismaisten EU-jäsenvaltioiden äänen on kuuluttava selkeästi talous- ja rahapolitiikan muotoiluun ja vapaakauppaan liittyvissä asioissa, puoluejohtajat kirjoittavat.

Puoluejohtajien mukaan ilmastopolitiikka on yksi alue, jossa Pohjoismaat voivat vauhdittaa muuta Eurooppaa esimerkiksi hiilidioksidin varastointia koskevissa kysymyksissä.

– Pohjoismaisten EU-jäsenvaltioiden on edistettävä EU:n päästökaupan tiukennettuja vaatimuksia. Meidän mielestämme taksonomiaa on muokattava siten, että fossiiliton energiantuotanto ja metsätalous luokitellaan kestäviksi investoinneiksi, Petteri Orpo sanoo.