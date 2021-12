Naton hävittäjät hälytettiin Venäjän takia 290 kertaa tänä vuonna

Puolustusliitto Naton hävittäjäkoneet hälytettiin kuluvan vuoden aikana ilmaan yhteensä 370 kertaa.

Suurin osa lennoista aiheutui jäsenmaiden ilmatilan lähelle ilmaantuneista lentokoneista, joiden lentoreittiä ei ollut ilmoitettu etukäteen. Naton tiedotteen mukaan 80 prosenttia tehtävistä eli 290 liittyi Venäjän sotilaskoneisiin.

– Naton hävittäjäkoneet päivystävät ympäri vuorokauden ja ovat lähtövalmiudessa, jos liittolaismaiden ilmatilan lähellä havaitaan ilmoittamattomia lentoja, tiedottaja Oana Lungescu toteaa.

Suurin osa vuoden 2021 tehtävistä sijoittui Baltian alueelle. Lähestyvät koneet saatetaan pois alueelta, ja vain harvat lentokoneet ovat tunkeutuneet valtioiden ilmatilaan.

Eri puolilla Eurooppaa on noin 60 Nato-hävittäjää korkeassa valmiustilassa. Niitä voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa matkustajakone menettää yllättäen radioyhteyden lennonjohtoon. Lähelle lentävät hävittäjät voivat varmistaa, ettei kyseessä ole kaappaustilanne.

Naton pohjoisen alueen lentotehtäviä johdetaan Saksassa sijaitsevasta komentokeskuksesta ja eteläisiä operaatioita Espanjassa sijaitsevasta keskuksesta.

