Naton hävittäjät hälytettiin tunnistamaan ”pimeitä” Venäjän koneita Itämerellä

Baltiassa Naton ilmavalvontaa suorittavat puolalaiset F-16-hävittäjät on hälytetty viimeisen reilun viikon aikana kahdesti ilmaan Itämerellä lentäneiden Venäjän koneiden takia.

Ensimmäisessä tapauksessa kone tunnistettiin Il-20-tiedustelukoneeksi ja toisessa Su-24-rynnäkköhävittäjän MR-tiedusteluvariantiksi.

Liettuan puolustusministeriön tiedotteessa puhutaan ”Baltian maiden rajojen lähellä tehdyistä tunnistuslennoista”. Ministeriön mukaan venäläiskoneet olivat toimittaneet lentosuunnitelmat, mutta lensivät ”pimeinä”, eli niiden sijainnin siviili-ilmavalvonnalle ilmoittavat transponderit pois päältä. Toisessa tapauksessa venäläiskone ei myöskään pitänyt mitään radioyhteyttä ilmavalvontaan.

Puola otti vetovastuun Baltian Naton ilmavalvonnasta vuoden alussa. Tunnistuslennot olivat tämän puolalaiskomennuksen ensimmäiset.

After calm two first weeks of 2019, here we go again – .@NATO's jets conducting the #BalticAirPolicing mission in the Baltic states 🇱🇹🇱🇻🇪🇪 were scrambled twice to identify and escort military aircraft of the Russian Federation 🇷🇺. #WeAreNATO

👉https://t.co/7ftJRhAWsN pic.twitter.com/ovsdmZOrvF

— Cezary Stachniak (@cezarysta) January 21, 2019