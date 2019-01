Naton ex-komentaja varoittaa hyökkäyksestä Venezuelaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amiraali (evp) James Stavridisin mukaan USA:n pitää ratkaista Venezuelan kriisi rauhanomaisesti.

Venezuelan presidentti Nicolás Maduron pitää astua syrjään, mutta Yhdysvaltain kannattaa toimia varovaisesti Venezuelan kriisin suhteen, arvioi eläkkeellä oleva Naton Euroopan-joukkojen entinen komentaja James Stavridis.

Hän toimi aikaisemmin Yhdysvaltain Etelä- ja Keski-Amerikan -joukkojen komentajana.

– Vaikka Maduro sortaa kansaa ja pidätyttää vastustajiaan, USA:n täysimittainen hyökkäys lietsoisi raivoa paikallisella ja kansainvälisellä tasolla, amiraali Stavridis toteaa TIME-uutissivuston julkaisemassa mielipidekirjoituksessa.

Lehdistö näki tämän viikon tiistaina Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin muistiinpanot, joissa luki ”5 000 sotilasta Kolumbiaan”.

– Minne ikinä meninkään Etelä- ja Keski-Amerikassa neljän tähden kenraalina, minua muistutettiin Yhdysvaltain interventioiden historiasta.

Stavridisin mukaan Yhdysvaltain 4. laivaston perustaminen alueelle toimii hyvänä esimerkkinä.

Osaston perustamisesta uudelleen ilmoitettiin huhtikuussa 2008. Laivasto-osaston perustaminen herätti epäilyjä useissa Etelä-Amerikan maissa. Hanketta kutsuttiin muun muassa interventiolaivastoksi, ja muutaman maan hallitukset tekivät virallisen kyselyn sen käyttötarkoituksesta. Venezuelan Hugo Chávez syytti Yhdysvaltoja pelottelusta ja uhkasi upottaa laivaston alukset.

– Siksi paras vaihtoehtomme on tehdä yhteistyötä liittolaistemme, kumppaniemme ja ystäviemme kanssa ja ratkaista Venezuelan epävakaus ja taloudellinen kriisi rauhanomaisesti.

Viime viikon keskiviikkona Venezuelan virkaa tekeväksi presidentiksi julistautunut oppositiojohtaja Juan Guaidó on kutsunut kannattajiaan sosialistipresidentti Nicolás Maduron vastaisiin uusiin mielenosoituksiin. Maduron kerrotaan olevan valmis neuvotteluihin opposition kanssa, jos keskusteluihin osallistuu kansainvälisiä välittäjiä.

Stavridisin mukaan USA:n pitäisi asettaa entistä ankarampia pakotteita Venezuelan öljynviennille, painostaa kaikkia demokraattisia valtioita tunnustamaan Guaidó maan presidentiksi, vaatia uusien vaalien järjestämistä 60 päivän sisällä ja tarjota Madurolle ja hänen hallinnolleen armahdusta.

– Maduroa tukeville Kiinalle ja Venäjälle pitäisi tehdä selväksi, että me uskomme vakaasti Maduron eroamisen olevan hyväksi kaikille.

Stavridisin mukaan Amerikan valtioiden järjestö pitäisi saada kannattamaan Maduron eroa. Neuvottelut voitaisiin järjestää Venezuelan ulkopuolella

– USA:n hallinto on hoitanut toistaiseksi meneillään olevaa merkittävää kriisiä fiksusti käyttämällä taloudellisia, poliittisia ja diplomaattisia työkaluja.

– Hallinnon kannattaa jatkaa paineen kasaamista, liittolaisten keräämistä, Venäjän ja Kiinan vaikutusvallan ehkäisemistä ja välttää ennen kaikkea kiusausta turvautua kovan voiman ratkaisuihin.

Maduron aika käy vähiin

Yhdysvallat on uhannut Venezuelaa tiukoilla vastatoimilla, jos Maduron hallinto käyttää väkivaltaa oppositiota vastaan.

Venezuelan sotilasasiamies Yhdysvalloissa eversti Jose Luis Silva siirtyi viime viikonloppuna Venezuelan parlamentin ja opposition puolelle. Silva julkaisi viime lauantaina videon, jossa kehotti muita upseerikollegoitaan hylkäämään hallinnon.

Espanja, Saksa, Ranska ja Iso-Britannia antoivat Madurolle viikonloppuna kahdeksan päivää aikaa järjestää vapaat, läpinäkyvät ja demokraattiset vaalit tai maat tunnustavat parlamentin eli kansalliskokouksen puhemiehen Guaidón presidentiksi.

Yhdysvallat on tunnustanut Guaidón maan presidentiksi. Myös monet Latinalaisen Amerikan maat ovat ilmaisseet tukensa oppositiojohtajalle. Venäjä, Kiina, Turkki ja Bolivia ovat puolestaan ilmaisseet tukensa Madurolle.

Yhdysvallat päätti asettaa pakotteita Venezuelan valtion öljy-yhtiölle PDVSA:lle.

Venuzuela on tällä hetkellä vakavassa kriisissä. Maata vaivaa valtava inflaatio ja perustarpeista, kuten ruoasta ja lääkkeistä on kova pula. Maasta on paennut miljoonia ihmisiä.

Nicolás Maduro valittiin viime vuoden vaaleissa toiselle presidenttikaudelle. Vaaleja on pidetty vilpillisinä.