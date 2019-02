Naton ex-johtaja: Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaaminen sisältää riskin

Alexander Vershbow suhtautuu huipputapaamiseen skeptisesti, mutta ei sulje pois läpimurron mahdollisuutta.

Presidentti Donald Trump ilmoitti tiistaina Yhdysvaltain kongressille, että hänen ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin toinen huipputapaaminen on määrä järjestää 27. –28. helmikuuta Vietnamissa. Ensimmäisen kerran Trump ja Kim kohtasivat Singaporessa viime kesäkuussa.

Naton edellinen varapääsihteeri Alexander Vershbow, joka toimi vuosina 2005–2008 USA:n suurlähettiläänä Etelä-Koreassa, arvioi tulevan tapaamisen sisältävän merkittäviä epävarmuustekijöitä.

– Toinen huipputapaaminen on erittäin riskialtis hanke. Singaporen lähestymistavan toistuminen – ilman riittävää valmistautumista ja neuvotteluja yksityiskohdista – voisi johtaa uuteen valokuvaoperaatioon lähes vailla sisältöä, Vershbow sanoo Atlantic Council -ajatushautomon julkaisemassa haastattelussa.

– Trump aina korostaa Pohjois-Korean pitäneen kiinni lupauksestaan olla testaamatta ohjuksia ja ydinaseita. Se on hyvä uutinen, mutta sen merkitystä ei kuitenkaan pidä liioitella. Pohjoiskorealaiset jatkavat ydinmateriaalin ja ballististen ohjusten tuotantoa. Luultavasti he jatkavat myös uusien aseiden tuottamista, vaikka sitä on vaikeampi todentaa. Uhka on siis yhä olemassa ja se on saattanut jopa kasvaa sitten Singaporen, hän toteaa.

Vietnam tarjoaa esimerkin Pohjois-Korealle

Kokouspaikan valinnasta Vershbow antaa tunnustusta presidentti Trumpin hallinnolle.

– Vietnam on valittu ainakin osittain siitä syystä, että maalla on ystävälliset suhteet Pohjois-Koreaan, hän sanoo.

– Valinta on erinomainen. Vietnam on Pohjois-Korealle potentiaalinen roolimalli siinä, miten se on avannut taloutensa ja uudistanut markkinoitaan tavalla, joka on mahdollistanut talouden nopean kasvun ja tehnyt maasta alueellisen vakauden tuottajan.

Vershbow muistuttaa myös Vietnamin ja Pohjois-Korean lähihistorian yhtymäkohdista: molemmat maat ovat olleet toisen maailmansodan jälkeen sodassa Yhdysvaltojen kanssa.

– Nyt Vietnamilla on erittäin hyvät suhteet Yhdysvaltoihin. Myös tämä pitäisi nähdä mallina USA:n ja Pohjois-Korean tuleville suhteille, hän toteaa.

Vershbow kertoo olleensa aivan viime päiviin saakka huolestunut tulevan huipputapaamisen valmistelujen tilasta.

– Tällä viikolla olemme kuitenkin nähneet, että erityisedustaja Steve Biegun on voinut istua alas pohjoiskorealaisen kollegansa kanssa Pjongjangissa.

Ennen Aasian-matkaansa Biegun oli Vershbow’n mukaan ilmoittanut pyrkivänsä neuvottelemaan yksityiskohtaisen tiekartan, joka osoittaa, kuinka Singaporen huipputapaamisessa määritellyillä neljällä raiteella on määrä edetä. Tavoitteena on parantaa USA:n ja Pohjois-Korean suhteita, neuvotella muodollinen rauhansopimus maiden välille, toteuttaa ydinaseriisunta Korean niemimaalla ja palauttaa Korean sodassa kaatuneiden amerikkalaissotilaiden jäänteet Yhdysvaltoihin.

– Jos Biegun onnistuu, tuleva huipputapaaminen voi tuottaa huomattavasti Singaporea paremman loppuasiakirjan. Se voisi asettaa askelmerkit ja aikataulun Pohjois-Korean ydinohjelman alasajolle, joka tapahtuisi rinnakkain muilla raiteilla toteutettavien toimien kanssa, Vershbow päättelee.

Hän toivoo USA:n ja Pohjois-Korean keskustelujen jatkuvan aina Vietnamissa järjestettävään toiseen huipputapaamiseen saakka. Vaarana hänen mukaansa on, että Pohjois-Korea odottaa saavansa paremman diilin presidentti Trumpilta itseltään ja pitää kiinni perinteisestä pelikirjastaan, jolla se välttelee konkreettisia ja todennettavissa olevia sitoumuksia ydinaseriisunnasta.