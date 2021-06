Natolta voimannäyttö: Strategiset pommikoneet taivaalle

Yhdysvaltain ja muiden Nato-maiden sotilaskoneet ovat osallistuneet yhteisharjoitukseen jokaisen 30 jäsenvaltion ilmatilassa.

CNN:n mukaan Operation Allied Sky -tehtävän eräänä tavoitteena on lähettää vahva viesti Venäjän presidentti Vladimir Putinille, jonka on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Joe Biden huippukokouksessa Sveitsin Genevessä kesäkuun 16. päivänä.

Britannian ilmavoimien julkaisemissa kuvissa Espanjasta lähtenyttä Yhdysvaltain strategista B-52-pommikonetta ilmatankataan Skotlannin yllä brittihävittäjien saattamana.

Kylmä sodan aikaista Boeing KC-135 Stratotanker -ilmatankkauskonetta lentävä kapteeni Todd Berglund muistuttaa, että vuonna 1957 käyttöönotettua konemallia on päivitetty viime vuosina muun muassa elektroniikan osalta.

– On kiehtovaa ajatella kaikkia niitä sukupolvia, jotka ovat voineet lentää näillä koneilla. Niitä päivitetään kyllä ajoittain, mutta ennen kaikkea kyse on luotettavasta koneesta. Se toimii, Berglund sanoo.

An RAF Typhoon has escorted a @usairforce B52 Stratofortress as it conducted a mission to overfly all @NATO nations in Europe.

These missions demonstrate U.S. commitment to the collective defence of NATO.#WeAreNATO pic.twitter.com/SWMNbcQws7

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) June 2, 2021