Natolta jyrkkä lausunto hyökkäyksestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusliitto vaatii Venäjää lopettamaan vihollisuudet.

– Me, 30 Naton liittolaisen valtion- ja hallitusten päämiehet tapasimme tänään keskustellaksemme Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan, joka on vakavin uhka euroatlanttiselle turvallisuudelle vuosikymmeniin. Venäjän sota Ukrainaa vastaan on rikkonut rauhan Euroopassa ja aiheuttaa valtavia inhimillisiä kärsimyksiä ja tuhoa, lausunnossa todetaan.

Nato-johtajat kehottavat presidentti Vladimir Putinia lopettamaan välittömästi sodan ja vetämään joukot Ukrainasta sekä Valko-Venäjää lopettamaan osallisuutensa YK:n yleiskokouksessa 2. maaliskuuta 2022 hyväksytyn Ukrainan vastaista hyökkäystä koskevan päätöslauselman mukaisesti.

– Venäjän tulee noudattaa 16. maaliskuuta YK:n kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen ja keskeyttää välittömästi sotilasoperaatiot. Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan uhkaa maailmanlaajuista turvallisuutta. Sen hyökkäys kansainvälisiä normeja vastaan tekee maailmasta turvattomamman.

Nato-maiden mukaan ukrainalaiset ovat inspiroineet maailmaa sankarillisella taistelullaan Venäjän julmaa valloitussotaa vastaan.

– Tuomitsemme jyrkästi Venäjän tuhoisat hyökkäykset siviilejä, myös naisia, lapsia ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä vastaan. Työskentelemme muun kansainvälisen yhteisön kanssa saattaaksemme vastuuseen ne, jotka ovat vastuussa humanitaarisen ja kansainvälisen oikeuden loukkauksista, mukaan lukien sotarikokset.

– Olemme syvästi huolissamme lisääntyneestä seksuaalisen väkivallan ja ihmiskaupan riskistä. Kehotamme Venäjää sallimaan humanitaarisen avun nopean, turvallisen ja esteettömän pääsyn ja siviilien turvallisen kulkemisen sekä humanitaarisen avun toimittamisen Mariupoliin ja muihin piiritettyihin kaupunkeihin. Tuomitsemme myös hyökkäykset siviili-infrastruktuuria vastaan, mukaan lukien ydinvoimaloita vaarantavat hyökkäykset. Minkäänlaista kemiallisen tai biologisen aseen käyttöä ei voi hyväksyä, ja se johtaisi vakaviin seurauksiin, Nato varoittaa.

Lausunnossa vaaditaan Venäjää toteuttamaan välittömästi tulitauko.

– Kehotamme Venäjää ryhtymään rakentavasti uskottaviin neuvotteluihin Ukrainan kanssa konkreettisten tulosten saavuttamiseksi, alkaen kestävästä tulitauosta ja siirtymällä kohti joukkojensa täydellistä vetäytymistä Ukrainan alueelta.

– Tuemme Ukrainan ponnisteluja rauhan saavuttamiseksi ja liittoutuneiden diplomaattisesti toteuttamia pyrkimyksiä painostaa Venäjää sodan lopettamiseksi ja inhimillisten kärsimysten lievittämiseksi. Olemme täysin solidaarisia presidentti Volodymyr Zelenskyille, Ukrainan hallitukselle ja rohkeille Ukrainan kansalaisille, jotka puolustavat kotimaataan.

Nato myös sanoo vahvistavansa horjumattoman tukensa Ukrainan itsenäisyydelle, suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä.

– Olemme yhtenäisiä päättäväisyydessämme vastustaa Venäjän pyrkimyksiä tuhota kansainvälisen turvallisuuden ja vakauden perusta. Vaadimme Venäjän ja Valko-Venäjän tilille. Venäjälle on määrätty valtavia pakotteita ja raskaita poliittisia kustannuksia tämän sodan lopettamiseksi. Olemme edelleen päättäneet ylläpitää koordinoitua kansainvälistä painostusta Venäjää kohtaan.

Nato sanoo olevansa edelleen sitoutunut Euroopan ja maailmanlaajuisen turvallisuuden perustana oleviin periaatteisiin, mukaan lukien siihen, että jokaisella kansakunnalla on oikeus valita omat turvallisuusjärjestelynsä ilman ulkopuolisia häiriöitä.

– Vahvistamme sitoutumisemme Naton avoimien ovien politiikkaan Washingtonin sopimuksen artiklan 10 mukaisesti.

– Jatkamme kaikkia tarvittavia toimenpiteitä suojellaksemme ja puolustaaksemme liittoutuneiden väestöä ja liittoutuneiden alueen jokaista tuumaa. Sitoutumisemme Washingtonin sopimuksen 5 artiklaan on raudanluja, lausunnossa todetaan.