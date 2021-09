Nato vastasi Serbian uhkaukseen, panssariautoja rajalle

Naton KFOR-rauhanturvaoperaatio ilmoittaa lisänneensä partiointia eri puolilla Kosovoa ja myös maan pohjoisosissa.

Taustalla on autojen rekisterikilpiä koskevan kiistan kärjistyminen ja Serbian presidentti Aleksandar Vucicin uhkaus mahdollisesta sotilaallisesta väliintulosta, jos Kosovon serbivähemmistö joutuu väkivallan kohteeksi.

Naton tiedotteessa muistutetaan KFOR-tehtävän pohjautuvan YK:n turvallisuusneuvoston mandaattiin, jonka tavoitteena on suojata Kosovon turvallisuutta ja vapaata liikkumista alueella.

Radio Free Europen mukaan Naton panssariajoneuvoja on kuvattu ajamassa kohti Kosovon ja Serbian rajalle pystytettyjä barrikaadeja. Serbia on lennättänyt viime päivinä sotilaskoneitaan lähellä rajanylityspaikkoja.

Kosovon pääministeri Albin Kurti on tarjoutunut neuvottelemaan tilanteesta Brysselissä ja ehdottanut rekisterikilpiä koskevien kieltojen purkamista. Serbia on toistaiseksi kieltäytynyt EU:n vetämistä neuvotteluista.

Serbian puolustusministeri Nebojsa Stefanovic vieraili sunnuntaina kahdessa sotilastukikohdassa rajan tuntumassa Venäjän suurlähettilään kanssa. Serbia ei ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä.

LUE MYÖS:

Serbia antoi 24 tunnin varoituksen Natolle: Sotajoukot ehkä valmiuteen (VU 27.9.2021)

Read below the statement of #KFOR on the current developments in the northern part of #Kosovo pic.twitter.com/ZEIJ5CkCa9

— @NATO – KFOR (@NATO_KFOR) September 27, 2021