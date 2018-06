Nato varoittaa: Venäjällä on uusia ydinasekykyjä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jens Stoltenbergin mukaan Venäjän kynnys ydinaseiden käyttöön laskee.

– Moskova kehittää uusia sotilaallisia kykyjä, sekä tavanomaisia että ydinaseita, jotka laskevat Venäjän kynnystä käyttää ydinaseita mahdollisessa konfliktissa, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoo Deutsche Wellen haastattelussa.

Hän ei suostu kertomaan tämän tarkemmin siitä, millaista tiedustelutietoa Natolla on Venäjän uusista aseista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin esitteli useita tulevia tai väitetysti jo käytössä olevia uusia ydinasejärjestelmiä maaliskuussa Venäjän kansakunnan tilaa käsitelleessä maratonpuheessaan.

Jens Stoltenberg korostaa, että ydinaseiden käytön välttäminen on äärimmäisen tärkeää. Nato vastaa hänen mukaansa Venäjän toimintaan suorittamalla joukkojen lisäystä yhteiseen puolustukseen.

– Lisäämme joukkojen valmiutta ja lähetämme joukkoja liiton itäiseen osaan – Baltian maihin ja Puolaan sekä myös Mustanmeren alueelle.

– Haluamme lähettää selvän viestin kaikille mahdollisille vastustajille. Nato on paikalla suojellakseen kaikkia liittolaisia kaikilta uhkilta. Pääsyy toiminnallemme ei ole konfliktien provosointi vaan rauhan säilyttäminen.

Jens Stoltenbergin mukaan Nato ei vastaa Venäjälle ”tankki tankista, ohjus ohjuksesta tai ydinase ydinaseesta”.

– Silti meidän on tietenkin varmistettava, että Nato sopeutuu, kun entistä itsevarmempi Venäjä panostaa raskaasti uuteen moderniin kalustoon ja on halukas käyttämään sotilaallista voimaa naapureitaan vastaan, hän toteaa.

– Näimme sen Georgiassa. Näemme sen Ukrainassa. Moskovalla on myös joukkoja Moldovassa vastoin Moldovan hallituksen suostumusta. Tämä on vuosien saatossa kehittynyt toimintatapa, johon on vastattava, Stoltenberg jatkaa.

Hän sanoo, ettei Nato halua kuitenkaan uutta kylmää sotaa, asekilpaa tai Venäjän eristämistä.

– Venäjä on naapurimme eikä Venäjä ole menossa minnekään. Natolle kyse on tasapainosta – sen yhdistämisestä, mitä me kutsumme ”puolustukseksi ja vuoropuheluksi”.

Jens Stoltenbergin mukaan ei voida millään muotoa hyväksyä tilannetta, jossa Venäjän kaltainen valtio yrittää palauttaa vanhoja vaikutuspiirejään päättämällä naapurimaidensa toimista.