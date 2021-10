Nato varoittaa: Kiina lähestyy meitä

Läntisen puolustusliiton tavoitteet laajenevat koskemaan myös Kiinaa.

Kiinan nousun aiheuttaman turvallisuusuhan torjuminen kuuluu olennaisena osana Naton tuleviin tehtäviin, kertoo pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Hän korostaa Kiinan vaikuttavan jo nyt Euroopan turvallisuuteen kyberkykyjensä, uusien teknologioidensa ja pitkän kantaman ohjuksiensa kautta.

– Puolustusliiton uudessa doktriinissa käsitellään perusteellisesti keinoja, joilla Naton liittolaisia puolustetaan näiltä uhilta, Stoltenberg sanoo Financial Timesille.

Nato uusii strategisen konseptinsa ensi kesän huippukokouksessa.

Puolustusliitto on keskittynyt vuosikymmenten ajan torjumaan Venäjän ja terrorisimin uhkaa.

Huomion keskittyminen Kiinaan on seurausta Yhdysvaltain ja Kiinan suurvaltakamppailusta. Yhdysvaltain geopoliittisessa suuntautumisessa painopiste on siirtynyt Euroopasta yhä enemmän Aasiaan.

– Nato on Pohjois-Amerikan ja Euroopan liitto. Mutta tällä alueella on maailmanlaajuisia haasteita, jotka liittyvät terrorismiin, kyberiin mutta myös Kiinan nousuun. Kun on kyse kollektiivisen puolustuksemme vahvistamisesta, kyse on myös siitä, miten Kiinan nousua käsitellään, Stoltenberg sanoo.

– Voimme ennakoida, että Kiinan nousu vaikuttaa turvallisuuteemme. Se on jo vaikuttanut.

Hänen mukaansa Nato-maat pyrkivät vähentämään toimintaa rajojensa ulkopuolella ja laajentamaan kotimaista puolustuskykyään voidakseen vastata paremmin ulkoisiin uhkiin.

– Kiina lähestyy meitä. Näemme heidät arktisella alueella. Näemme heidät kybertoimintaympäristössä. HE investoivat voimakkaasti kriittiseen infrastruktuuriin maissamme.

– Ja tietenkin heillä on yhä enemmän aseita, jotka ulottuvat kaikkiin Nato-maihin. He rakentavat useita siiloja pitkän kantaman mannertenvälisille ohjuksille.