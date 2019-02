Nato julkaisi opetusvideon: Näin liityt jäseneksi

Puolustusliittoon pyrkivän on täytettävä tietyt ehdot päästäkseen eteenpäin prosessissa.

Vuonna 1949 perustettuun puolustusliitto Natoon on mahdollista liittyä nykyisten jäsenmaiden yksimielisellä hyväksynnällä.

Alkuperäisen 12 valtion lisäksi Natoon on liittynyt 17 jäsentä, joista uusin on Montenegro. Puolustusliitto kertoo twitter-videolla ennakkovaatimuksista, jotka jokaisen hakijan on täytettävä.

Ehdokasmaan on oltava demokratia ja sijaittava maantieteellisesti Euroopassa. Valtion tulee soittaa, että se on halukas ja kyvykäs sitoutumaan Euroopan ja Atlantin alueen turvallisuuteen.

Jos ehdot täyttyvät, valtio voidaan kutsua jäsenyyteen tähtäävään MAP-ohjelmaan (Membership Action Plan). Tämä tarkoittaa käytännössä yksilöllistä neuvontaa ja tukea sotilaallisiin, poliittisiin ja juridisiin kysymyksiin liittyen.

MAP-ohjelmaan pääsy ei vielä sido liittoumaa hyväksymään jäsenhakemusta. Prosessin pituus voi vaihdella reilusti maasta riippuen.

Kun tarvittavat uudistukset on tehty, siirrytään varsinaisiin jäsenyysneuvotteluihin. Niiden yhteydessä hakijan on hyväksyttävä Nato-jäsenyyteen liittyvät velvollisuudet ja oikeudet.

Neljännessä vaiheessa jokaisen Nato-maan on allekirjoitettava ja ratifioitava jäsenyyshakemus.

Lopulta jäseneksi hyväksytyn valtion tulee käsitellä asia omissa päätöksentekoelimissään. Joissain maissa päätös voi edellyttää kansanäänestystä, toisissa vain parlamentin hyväksyntää.

Watch this animation to see the steps to become a #NATO Member country pic.twitter.com/XcCyaBXaoN — NATO (@NATO) February 4, 2019