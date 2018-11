Nato vaatii Venäjää palauttamaan Ukrainan laivat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Venäjällä ei ole oikeutta käyttää sotilaallista voimaa Ukrainan laivoja ja miehistöä vastaan.

Nato-maat ovat maanantaina kokoontuneet hätäkokoukseen käsittelemään Asovanmeren tapahtumia. Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Ukraina antoi kokouksessa Nato-maille yksityiskohtaista tietoa sunnuntain tapahtumista.

− Kaikki Nato-maat antoivat täyden tukensa Ukrainan alueelliselle loukkaamattomuudelle ja suvereniteetille, Jens Stoltenberg sanoi tiedotustilaisuudessa kokouksen jälkeen.

− Me näimme, että Venäjä käytti sotilaallista voimaa Ukrainaa vastaan avoimella ja suoralla tavalla. Venäjällä ei ole oikeutta käyttää sotilaallista voimaa Ukrainan laivoja ja miehistöä vastaan. Vaadimme, että Venäjä vapauttaa välittömästi Ukrainan merimiehet ja laivat, jotka se otti eilen haltuunsa, hän lisäsi.

Naton tiedottaja Oana Lungescu on jakanut videon tiedotustilaisuudesta Twitterissä.

Stoltenbergin mukaan tapaus on muistutus siitä, että Ukrainassa on meneillään sota.

− Se on ollut käynnissä pidempään kuin neljä vuotta. Venäjän tulee vetää pois tukensa sotilasryhmille ja joukkonsa Ukrainan alueelta. Nato-maat eivät tunnusta Venäjän laitonta Krimin valtausta. Nato jatkaa tukensa antamista Ukrainalle ja ukrainalaisille. Me pysymme yhteydessä Ukrainan hallintoon alleviivataksemme tukemme.

Venäjään on kohdistettu talouspakotteita vuoden 2014 Krimin valtauksen jälkeen.

− Me seuraamme tilannetta hyvin tarkasti ja arvioimme jatkuvasti, mitä voisimme tehdä, sillä Venäjän on ymmärrettävä, että sen toiminnalla on seurauksensa.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko soitti Jens Stoltenbergille maanantaiaamuna ja pyysi hätäkokousta.

Venäläisjoukot valtasivat viikonloppuna kaksi ukrainalaista tykkivenettä ja yhden hinaajan. Venäläiset myös tulittavat ukranalaislaivoja. Venäjä on myöntänyt ottaneensa alukset haltuunsa.

Ukrainan parlamentti äänestää maanantai-iltana poikkeustilan julistamisesta.