Nato vaatii selvitystä Venäjän myrkkyohjelmasta

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan on todistettu aukottomasti, että venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi myrkytettiin Novitshok-perheeseen kuuluvalla sotilastason hermomyrkyllä.

– Tällaisen aseen käyttö on hirvittävää. Kaikki liittolaiset tuomitsivat tänään yhdessä tämän iskun. Minkäänlainen kemiallisten aseiden käyttö osoittaa totaalisesta piittaamattomuudesta ihmiselämää kohtaan ja on anteeksiantamaton kansainvälisen lain ja sääntöjen loukkaus, hän totesi lehdistötilaisuudessa Naton kokouksen jälkeen.

Naton mukaan tapaus vaatii puolueetonta kansainvälistä selvitystä. Nato vaatii Venäjää myös tekemään yhteistyötä Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n kanssa.

– Iskusta vastuussa olevat täytyy panna tilille teostaan ja tuoda oikeuden eteen. Vaadimme Venäjää myös tekemään OPCW:lle täyden selvityksen Novitshok-ohjelmasta, Jens Stoltenberg sanoi.

Naton pääsihteeri ryöpytti Venäjää oppositiopoliitikkojen kohtelusta.

– Olemme saaneet todistaa kerta toisensa jälkeen, kuinka opposition johtajien ja Venäjän hallinnon kriitikoiden kimppuun käydään ja heidän henkeään uhataan. Joitain on jopa tapettu. Tässä ei ole kyse vain hyökkäyksestä yksilöä vastaan vaan demokraattisista perusoikeuksista, Stoltenberg sanoi.

Hänen mukaansa tapaus vaatii kansainvälistä vastausta.

Germany briefed Allies on their specialists’ findings in the poisoning of Alexey Navalny. All #NATO Allies condemn this attack. We call on Russia to provide complete disclosure of the Novichok programme to @OPCW & to cooperate with an impartial, international investigation. pic.twitter.com/kUTh3ntrPe

