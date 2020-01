Nato: Uusi konflikti ei kenenkään etu

Pohjois-Atlantin puolustusliitto Naton edustajat kokoontuivat tänään Brysseliin keskustelemaan viime päivien tilanteesta.

– Tänään pidetyssä kokouksessamme liittolaiset vaativat hillintää ja eskaloitumisen välttämistä. Uusi konflikti ei olisi kenenkään etu. Iranin on pidättäydyttävä väkivallasta ja provokaatiosta, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi tapaamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Iranin ja Yhdysvaltojen välit ovat tulehtuneet etenkin sen jälkeen, kun iranilainen kenraali Qassim Suleimani menehtyi Yhdysvaltain tekemässä ilmaiskussa Irakissa. Iran on uhannut kostaa iskut Yhdysvalloille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan on uhannut iskeä takaisin, mikäli Iran kohdistaa iskuja Yhdysvaltoja kohtaan.

Myös Euroopan unionin ulkoministerit tiettävästi kokoontuvat keskustelemaan Irakin-tilanteesta, uutistoimistojen lähteet kertovat.

❝At our meeting today, Allies called for restraint and de-escalation. A new conflict would be in no one’s interest. So #Iran must refrain from further violence and provocations.❞ – #NATO Secretary General @jensstoltenberg pic.twitter.com/Hh59kji6jD

“At our meeting today, Allies expressed their strong support for the fight against ISIS and for the #NATO mission in #Iraq. In everything that we do, the safety of our personnel is paramount. As such, we have temporarily suspended our training on the ground,” – @jensstoltenberg pic.twitter.com/htkIA7dIcb

— Oana Lungescu (@NATOpress) January 6, 2020