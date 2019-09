Nato-sotilaista ja hautausmaasta rankka valeuutinen

Perätön uutinen alkoi levitä keskiviikkoiltana Liettuaan lähetetyistä sähköposteista ja eteni myös moniin julkaisuihin, joista jotkut eivät vieläkään ole poistaneet sitä sivuiltaan.

Sähköpostiväitteen mukaan saksalaiset Naton pataljoonan sotilaat jyräsivät tankilla Kaunasin juutalaisella hautausmaalla 30 hautakiven yli.

Mukana olleessa valokuvassa näkyi jonkinlainen panssaroitu ajoneuvo hautausmaan laidalla – mutta kyse oli photoshoppauksesta. Alkuperäisessä valokuvassa oli ollut vinossa ja maassa olevia hautakiviä, ja kyseessä oli vuoden 2016 kuva, jolla oli pyydetty talkoisiin kunnostamaan hautausmaata.

Levitettyjen sähköpostien mukaan ”sisäänkäynnin muistokiven päälle maalattiin suuri hakaristi ja aidat maalattiin antisemitistisillä ja profeetallisilla kirjoituksilla ja symboleilla”. Liettuan juutalaisyhteisön puheenjohtajan mukaan tämäkään ei pidä paikkaansa.

#Fakenews were published on online website https://t.co/RmIdZ6p0jO falsely claimed that on September 22 German soldiers from @NATO eFP Battlegroup in Lithuania desecrated Jewish memorial cemetery in #Kaunas , #Lithuania . #hybridthreats #disinformation https://t.co/WoR6dIxVmW pic.twitter.com/fUGI7iFZai

