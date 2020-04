Näin Venäjällä väitetään Natosta ja koronasta TOP 5

Puolustusliitto vastaa levitettyihin uskomuksiin videolla.

Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato on julkaissut Twitterissä videon vastauksina viiteen yleisimpään Natoon ja koronavirusepidemiaan liittyvään valeuutiseen ja uskomukseen Venäjällä.

– Selvennetään faktoja koronaviruksesta ja Natosta, #NATO #FactCheck, Nato tviittaa videon yhteydessä.

Videolla puolustusliitto vastaa eri lehdissä julkaistujen otsikkojen väitteisiin. Niissä koronaviruksen on kerrottu johtavan Naton hajoamiseen ja puolustusliiton kerrottu olevan kykenemätön puolustamaan jäsenmaitaan viruksen vastaisessa taistelussa.

– Fakta: Nato tukee liittolaisiaan auttamalla elintärkeiden lääketoimitusten ja -varusteiden lennättämisessä ja sovittamalla liittolaisten tukipyyntöjä ja kumppaneiden tarjouksiin, Nato selvittää videolla.

Nato vastaa myös väitteeseen, jonka mukaan koronavirus olisi Naton luoma ase. Muun muassa EU:n Venäjän disinformaatiota torjuvan East StratCom -työryhmän taannoisessa selvityksessä väitteen on todettu esiintyvän venäläisessä mediassa jatkuvasti.

– Kuten WHO on vahvistanut, kaikki saatavilla olevat todisteet viittaavat siihen, että koronavirus on selkeästi luonnollinen eikä rakennettu virus, videolla kerrotaan.