Nato pysäytti Suomenlahdella neljä Venäjän hävittäjää

Britannian puolustusministeriö tiedottaa Viron Ämarin lentotukikohdasta lähetetyn Typhooneja ottamaan vastaan jo kolmatta kertaa kuukauden sisällä Venäjän lentokoneita.

Brittien ilmavoimien hävittäjät pysäyttivät kaksi SU-30 Flanker -hävittäjää, kaksi SU-24 Fencer -hyökkäyskonetta ja AN-12 -kuljetusaluksen tiedotteen mukaan ”Viron pohjoisrannikolla”.

Puolustusministeri Mark Lancasterin mukaan kyseessä oli Ämarissa vahtivuoroon tulleille Typhooneille rutiinitehtävä.

Anonyymin brittilentäjän mukaan he olivat Venäjän koneiden seurassa noin 25 minuuttia, kun ne siirtyivät Venäjän emämaalta kohti Kaliningradia.

– Kun tämä tehtävä oli suoritettu, vetäydyimme pois ja teimme jatkokeskeytyksen venäläiselle AN-12 -koneelle, joka lensi paljon matalammalla ja hitaammin samalla reitillä.

📸 @RoyalAirForce Typhoons on @NATO deployment in Estonia launched yesterday to intercept Russian aircraft for the third time this month #WeAreNATO 🇬🇧 🇪🇪 https://t.co/c63a6N7ayT pic.twitter.com/bmztcGYtaK

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 31, 2019