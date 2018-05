Näin Nato sulauttaa ”haamusotilaat” ympäristöön

Naton jäsenmaista koottu kansainvälinen tutkijaryhmä kokoontui toukokuussa Saksan maaseudulle kehittämään uusia maastoutumismenetelmiä. Nato kertoo niistä alla näkyvällä videolla.

– Tulevaisuuden tärkein tavoite on kehittää järjestelmiä, jotka eivät ole havaittavissa infrapuna- tai muilla kameroilla, puolustusliitto toteaa tiedotteessa.

– Itsensä piilottaminen on tärkeää luonnossa, kaupungeissa ja missä vain ympäristössä. Jos taistelijaa ei havaita, häneen ei myöskään voi osua aseilla.

Modernissa taisteluympäristössä haasteeksi ovat nousseet lämpökameran kaltaiset tekniset apuvälineet, jotka helpottavat kohteiden havaitsemista.

Laitteet voivat havaita esimerkiksi puun takana piileskelevän sotilaan tämän muovivarusteiden perusteella. Kyseessä on jatkuva kilpajuoksu piilottamis- ja havainnointiteknologioiden välillä.

– Tehtävämme on yrittää luoda seuraavan sukupolven naamiointijärjestelmiä, jotka matkivat täydellisesti luonnollista ympäristöä. Tutkimme työssämme luontoa ja pyrimme luomaan sen pohjalta uusia materiaaleja, Naton tiedeosastossa työskentelevä Marek Strandberg toteaa.

From the dawn of time, humans have found ways to blend into their environment. A group of #NATO experts met in Germany to find the #camouflage of the future. pic.twitter.com/fEQ1ORntBI

— NATO (@NATO) May 29, 2018