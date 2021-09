Viesti Britanniasta: Nato on ensimmäinen ja viimeinen takuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Väitteet USA:n aiempaa heikommasta sitoutumisesta ovat brittineuvonantajan mielestä pohjaa vailla.

Kansainvälinen tilanne kehittyy Britannian kansallisen turvallisuusneuvonantajan Sir Stephen Lovegroven mukaan yhä vaikeammin ennakoitavaan ja vaarallisempaan suuntaan, ja muutosten nopeus on todennäköisesti vain kiihtymässä.

Toimintaympäristön myllerryksestä huolimatta läntinen puolustusliitto Nato säilyttää hänen mukaansa edelleen asemansa sotilaallisen turvallisuuden keskeisenä kulmakivenä.

– Puolustusliiton tarjoama yhteinen turvallisuus on ensimmäinen, viimeinen ja paras takuumme minkä tahansa vastustajan muodostamaa eksistentiaalista uhkaa vastaan, Britannian geostrategiselle neuvostolle puhunut Lovegrove sanoo.

Natoa hän luonnehtii historian menestyksekkäimmäksi sotilaalliseksi liittokunnaksi ja vakuuttaa, että Britannia on valmis toimimaan sen johtavassa roolissa myös jatkossa.

– Toteutamme tuota sitoumustamme joka päivä investoimalla merkittävästi asevoimiemme modernisointiin, antamalla panoksemme kentällä esimerkiksi itäisen Euroopan eFP-operaation puitteissa sekä ajamalla liittokunnan uudistamista niin, että se säilyy keskiössä koko kuluvan vuosisadan ajan, hän toteaa.

Naton menestys on perustunut hänen mukaansa ennen kaikkea Euroopan ja Yhdysvaltojen turvallisuuden sitomiseen yhdeksi erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Afganistanin viimeaikaisten tapahtumien kiihdyttämät spekulaatiot siitä, että Yhdysvaltojen voima ja sen sitoutuminen Euroopan turvallisuuteen olisivat heikkenemässä, hän kuittaa yksiselitteisesti aiheettomiksi.

– Yhdysvaltojen taloudellinen voima on ylivertainen. Sillä on ainutlaatuisen voimakas sotilaallinen mahti, ja sen suojaava sateenvarjo antaa edelleen turvaa valtioille kautta koko maailman. Maan pehmeä voima on nähtävissä jokaisessa maailmankolkassa, ja sen edustamat arvot ja elämäntapa ovat se, mitä useimmat ihmiset tavoittelevat.

Painotus myös kahdenvälisissä kumppanuuksissa

Venäjä on nimetty Britannian tuoreessa puolustusselonteossa välittömäksi turvallisuusuhaksi, Stephen Lovegrove muistuttaa.

Euroopassa Britannian ei pidä hänen mukaansa keskittyä vahvistamaan yhteistä turvallisuutta vain Naton, vaan myös kahdenvälisten strategisten kumppanuussuhteiden puitteissa.

– Britannia ja Ranska ovat maanosan johtavat sotilasmahdit. Saksan taloudellinen voima antaa sille merkittävää vaikutusvaltaa globaalilla tasolla. Sanottakoon myös selvästi, että maantieteellisen läheisyytemme vuoksi monet turvallisuusuhkamme ovat edelleen yhteisiä, hän sanoo.

– Siellä, missä intressimme kohtaavat, tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten liittolaistemme ja kumppaniemme kanssa joko tasavertaisina osapuolina tai Naton puitteissa – kuten aina ennenkin, hän toteaa.

Erityisesti hän nostaa esiin Britannian johtaman monikansallisen nopean toiminnan JEF-joukon (Joint Expeditionary Force), jossa Suomikin on mukana.