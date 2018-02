Ruotsissa suurhanke Venäjän vaikuttamisyrityksiä vastaan

Vaalivaikuttamista pyritään Ruotsissa ehkäisemään ennalta.

Ruotsissa on ryhdytty toimiin Venäjän vaikuttamisoperaatioiden estämiseksi. Suurimmat mediat ovat päättäneet alkaa seuloa valeuutisia yhdessä ja puolueet parantavat tietoturvaansa. Ruotsalaisia vaalitoimitsijoita ja paikallispäättäjiä koulutetaan huomaamaan vaaranpaikkoja ja puuttumaan niihin.

Valeuutisten vastaisessa toiminnassa on kyse Ruotsin yleisradion ja Dagens Nyheter– ja Svenska Dagbladet -lehtien yhteisestä faktantarkistushankkeesta.

– Jos keräämme tämän verkkosivulle, tulee siitä vahvempi. Maamme kulttuuri on sellainen, että teemme asiat yhdessä, jos uskomme, että ne edistävät yhteistä hyvää, Dagens Nyheterin päätoimittaja Peter Wolodarski sanoo.

Ruotsalaisten toimet on noteerattu Venäjän vaalivaikuttamisen kanssa painiskelevassa Yhdysvalloissakin. Asiasta uutisoivan Washington Postin haastattelemien ruotsalaisviranomaisten mukaan tehdyt ennaltaehkäisevät ovat voineet jo riittää siihen, ettei Kremliä enää kiinnosta yrittää puuttua Ruotsin ensi syksyn parlamenttivaaleihin.

– Ulkovallalle olisi nyt riskialtista ryhtyä tällaiseen. Vaarana olisi vastareaktio. Heidän toimintatapansa voisivat paljastua, Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomaista MSB:tä johtava Mikael Tofvesson toteaa.

Amerikkalaisuutisen mukaan Ruotsin sisäpolitiikka on Venäjälle tärkeää. Syynä on jutun mukaan Ruotsin harvinainen asema Natoon kuulumattomana maana Euroopassa ja ennen kaikkea se, että asenteet puolustusliittoa kohtaan ovat muuttuneet Ruotsissa myönteisimmiksi sen jälkeen kun Venäjä valtasi Ukrainan Krimin ja liitti niemimaan itseensä alkuvuodesta 2014.

Ruotsin keskustaoikeistolainen oppositio haluaa hakea Naton jäsenyyttä, jos se voittaa seuraavat vaalit. Viime vuonna tehdyn Pew-kyselyn perusteella 47 prosenttia ruotsalaisista tukee Natoon liittymistä.

Amerikkalaislehti nostaa esiin myös Ruotsin viimeaikaiset puolustussatsaukset. Niidenkin syynä on Venäjän aggressio Ukrainassa ja sen lisääntynyt sotilaallinen toiminta Itämerellä. Ruotsissa asevelvollisuutta on palautettu rajatusti ja Gotlannin strategisesti tärkeälle saaarelle siirretty joukkoja. Viime vuoden monikansallinen Aurora 17 -sotaharjoitus oli maan suurin pariin vuosikymmeneen.

Kohteena maahanmuutto

Ruotsalaisviranomaisten mukaan Venäjä ei ole kohdistanut Ruotsiin samanlaisia tarkkoja vaikuttamisoperaatioita kuin Yhdysvaltoihin. Vaikka esimerkiksi päättäjien sähköposteja ei olekaan hakkeroitu ja vuodettu, on käynnissä ruotsalaisten mukaan silti jatkuvia laajamittaisia kampanjoita. Niillä pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen.

– Vastaan tulee näitä levottomia kampanjoita tietyistä aiheista, Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt muotoilee.

Ruotsalaisten mukaan Venäjän vaikuttamisen aiheena on usein ollut maahanmuutto. Asian käsittely on hankalaa Venäjän toimia vastustaville viranomaisillekin. Ruotsi haluaa välttää kotimaisen maahanmuuttovastaisen keskustelun rajoittamista, vaikka Venäjä sitä hyödyntäisikin.

– Tämä kuuluu demokraattiseen yhteiskuntaan, Ruotsin maltillisen kokoomuksen kansanedustaja Hans Wallmark sanoo.

Hänen mukaansa Venäjä käyttää hyväkseen ruotsalaiseen yhteiskuntaan kuuluvaa avoimuutta ja keskinäistä luottamusta.

Venäjän vaikuttamisen vastustaminen huolestuttaa silti ruotsidemokraatteja. Maahanmuuttokriittisessä puolueessa katsotaan, että jotkut Venäjän vastaisista toimista saattavat kohdistua heihin vain siksi, että Kremlissä ajetaan joskus samoja kantoja.

– On uhka yhteiskunnallemme, jos he kokoontuvat yhteen päättämään, mikä on totta ja mikä ei, ruotsidemokraattien kansanedustaja Markus Wiechel arvioi.