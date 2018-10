USA:n amiraali vertaa Venäjän sukellusveneitä Saksan ex-merivoimiin

Puolustusliitto Naton jäsenvaltiot kertovat huolestuneensa Venäjän sukellusveneiden lisääntyneestä toiminnasta Pohjois-Atlantin alueella.

– Presidentti Vladimir Putinin kaudella on otettu käyttöön uusia, vaikeasti havaittavia sukellusveneitä. Naton jäsenvaltiot ovat kiinnittäneet huomiota uuteen uhkaan, ja sen torjumiseen on ohjattu lisää voimavaroja, Atlantic Council -ajatuspajan tutkija Jorge Benitez sanoo Defense News -sivustolle.

Yhdysvaltain laivaston komentaja, amiraali James Foggo on kuvaillut nykyistä tilannetta ”neljänneksi taisteluksi Atlantista” viitaten aiempiin kamppailuihin Saksaa vastaan ja kylmän sodan vastakkainasetteluun Neuvostoliiton kanssa.

Heinäkuussa järjestetyssä Nato-huippukokouksessa päätettiin uusista toimista merivoimien kyvykkyyksien vahvistamiseksi. 13 jäsenvaltion puolustusministerit allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan maat aikovat kehittää yhdessä uudenlaisia miehittämättömiä järjestelmiä. Myös Tanska ja Norja ilmoittautuvat mukaan hankkeeseen.

Puolustusliiton mukaan miehittämättömistä järjestelmistä voi muodostua ”ratkaiseva edistysaskel” meriteknologian saralla. Ne helpottavat esimerkiksi miinojen raivaamista ja sukellusveneiden jäljittämistä. Automaattiset järjestelmät tehostavat joukkojen tilannekuvaa ja merialueiden hallintaa.

Naton varapääsihteeri Rose Gottemoellerin mukaan kustannuksia saadaan todennäköisesti laskettua yhteishankintojen kautta. Hän totesi, että uusi teknologia voi olla etäohjattua tai kokonaan autonomisesti toimivaa.

– Meidän ei tarvitse valvoa aivan joka paikkaa. Mutta veden alla sijaitsee taloutemme kannalta elintärkeää infrastruktuuria, joka edellyttää suojaamista, Yhdysvaltain sukellusvenejoukkojen entinen komentaja, vara-amiraali Michael Connor sanoi kongressin kuulemistilaisuudessa vuonna 2015.

To combat Russian subs, NATO allies are teaming up to develop unmanned systems at sea https://t.co/kOPJI5Xpvj pic.twitter.com/1bOU9ElOh5

— Defense News (@defense_news) October 21, 2018