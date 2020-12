Nato-hävittäjät tunnistavat Venäjän koneita upeissa kuvissa

Naton ilmavalvontaa suorittavat hävittäjäkoneet ovat nousseet tämän vuoden aikana tunnistamaan puolustusliiton jäsenvaltioiden ilmatilojen lähellä lentäneitä vieraita koneita yli 400 kertaa.

Liki 90 prosentissa tapauksista kyse oli venäläisistä sotilaskoneista. Tunnistuslentojen määrä kasvoi jonkin verran viime vuodesta.

Naton mukaan Venäjän koneet eivät useinkaan käytä niiden sijainnin ja korkeuden ilmavalvonnalle ilmoittavia transpondereita, ilmoita lentosuunnitelmia tai viesti siviili-ilmavalvonnan kanssa. Tämän kerrotaan aiheuttavan riskejä ilmaliikenteelle.

Lennoista on julkaistu alla näkyviä kuvia. Niissä näytetään Naton jäsenvaltioiden hävittäjiä tunnistamassa venäläiskoneita.

Naton mukaan Venäjän lentotoiminta puolustusliiton jäsenten lähialueilla on lisääntynyt viime vuosina.

– Olemme aina valppaina. Naton hävittäjät päivystävät kellon ympäri valmiina nousemaan taivaalle, jos jäsenvaltioiden ilmatilan lähellä havaitaan epäilyttäviä tai ilmoittamatta tapahtuvia lentoja. Ilmavalvonta on Natolle tärkeä tapa turvata jäseniämme, puolustusliiton tiedottaja Oana Lungescu sanoo tiedotteessa.

