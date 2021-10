Nato harjoittelee ensi kertaa pelotetta ennen 5. artiklaa – Suomi mukana

Suomi osallistuu parhaillaan Naton Steadfast Jupiter -esikuntaharjoitukseen. Tiistaina alkanut harjoitus jatkuu ensi viikon torstaihin asti. Sen kuvitteellinen tilanne on varsin mielenkiintoinen.

Puolustusvoimat kuvailee, kuinka harjoitus ”tarjoaa Suomelle mahdollisuuden harjoitella esikuntien välistä yhteistoimintaa Naton kanssa normaaliolojen häiriötilanteissa, sekä kehittää samalla yhteistyötä usean Suomelle tärkeän kumppanimaan ja harjoitukseen osallistuvan organisaation kanssa”.

Nato kertoo kuitenkin enemmän.

Puolustusliiton verkkosivuilla julkaistun artikkelin mukaan harjoitus koostuu ”kaikilla toiminta-alueilla käytävistä operaatioista vastaavan tasoista vastusta vastaan” artikla viiden käyttöönottoa edeltävässä kuvitteellisessa tilanteessa. Naton mukaan harjoituksen skenaario sijoittuu pohjoisimpaan Eurooppaan ja Itämeren alueelle.

Steadfast Jupiter -harjoituksessa keskitytään erityisesti pelotevaikutukseen. Harjoituksen tarkoituksena on Naton mukaan suorittaa ”peloteoperaatioita artikla viiden kynnyksen alapuolella” ja varmistaa jäsenten ja kumppanimaiden joukkojen valmius sekä kyky reagoida ja toimia yhdessä.

Harjoitusta johtava kenraalimajuri Piotr Malinowski kuvailee artikkelissa toiminnan ”ainutlaatuisuutta ja monimutkaisuutta”.

– Steadfast Jupiter 2021 on Naton suurin ja haastavin esikuntaharjoitus tänä vuonna. Tämä on kulmakiviharjoituksemme, jossa pureudutaan pelotteen haasteisiin aina hybridiuhkista todellisiin taistelukykyihin suuressa yhteisoperaatiossa, Malinowski sanoo.

Harjoituksen johtava suunnittelija everstiluutnantti James Rossell toteaa harjoituksen vahvistavan Naton kykyä suojella liittolaismaiden alueita ja väestöä. Rossellin mukaan harjoitus on ensimmäinen laatuaan.

– Steadfast Jupiter 2021 tarjoaa artikla viittä edeltävänä harjoituksena Naton päämajalle ensimmäistä kertaa mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa harjoituksen, joka keskittyy pelotteeseen Naton yhteispuolustuksen kriittisenä osana konfliktien estämisessä ja puolustuksen valmistelussa.

Eri puolilla Eurooppaa järjestettävään esikuntaharjoitukseen osallistuu kaikkiaan noin 5 000 henkeä eri Nato-maista. Suomesta harjoitukseen osallistuu noin 30 esikuntaupseeria, joista kolmasosa työskentelee Norjan Stavangerissa ja loput yhteysupseereina Naton eri esikuntarakenteissa. Myös Ruotsi osallistuu harjoitukseen.

