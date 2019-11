Nato aloitti 4000 sotilaan Rautasusi-harjoituksen

Noin 4000 sotilasta yhdestätoista Nato-jäsenmaasta on aloittanut laajan sotaharjoituksen Liettuassa.

Marraskuun 18. päivään asti jatkuvaan Iron Wolf II [Rautasusi] -harjoitukseen osallistuu joukkoja muun muassa Saksasta, Puolasta, Virosta, Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Liettuan asevoimien tiedotteen mukaan harjoitus järjestetään pääasiassa Pabradėn kaupungin tuntumassa maan itäosissa. Panssarivaunujen, tykistön ja muun sotilaskaluston kolonnat ovat siirtyneet alueelle maanantaista lähtien.

Sotaharjoituksen tavoitteena on kehittää Nato-joukkojen yhteistoimintaa sekä hyökkäys- että puolustustehtävissä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin paheksui lokakuussa ”jännitteiden luomista” maan rajojen lähettyvillä, mutta totesi Venäjän suhtautuvan rauhallisesti tuleviin Nato-harjoituksiin.

Polish 🇵🇱 troops and Main Battle Tanks #PT91 "Twardy" with the 15th Mechanized Brigade @ZAWISZACY on their way to Pabrade Training Area, Lithuania to take part in the multinational 🇱🇹-led exercise #IronWolf 2019-II. pic.twitter.com/lKaOC5qNbO

— Cezary Stachniak (@cezarysta) November 4, 2019