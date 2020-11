Nasima Razmyar IS:lle: Pieni joukko nuoria tekee yhä vakavampia rikoksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huumekauppa on usein yhteyksissä rikoksiin.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) on huolestunut huumekauppaan liittyvästä nuorisorikollisuudesta, uutisoi Ilta-Sanomat.

Vaikka nuorisorikollisuuden määrä on Razmyarin mukaan laskenut, pienelle osalle nuorista kasautuu yhä enemmän ja yhä vakavampia rikoksia. Poliisi uskoo, että esimerkiksi 14-16 -vuotiaiden poikien marraskuun alussa Vallilassa tekemä henkirikos liittyy huumekauppaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on myös kertonut, että 15–24-vuotiaiden huumemyrkytyskuolemat ja ongelmallisesti huumeita käyttävien osuus on kasvanut koko maassa. Razmyar kertoo samanlaisesta kehityssuunnasta pääkaupunkiseudulla.

– Tiedossa on myös tapauksia, joissa aikuiset ovat värvänneet nuoria huumekauppiaiksi, Razmyar sanoo Ilta-Sanomille.

Helsingin poliisi on myös vastikään paljastanut rikollisryhmän, joka on levittänyt huumelääkkeitä ostoskeskus Puhoksessa ja Kallion alueella. Halvimmillaan pillereitä on myyty jopa yhdellä eurolla.

Razmyarin mukaan uuteen ilmiöön liittyy oleellisesti viisi eri asiaa: huumeet, teräaseiden hallussapito, nuorten joukkokokoontumiset, aiempaa vakavamman väkivallan käyttö ja lastensuojelulaitoksista karkailu. Lastensuojelussa ja sosiaalipalveluissa näihin asioihin on pyritty puuttumaan, mutta maahanmuuttajayhteisöissä esiintyvä epäluulo viranomaisia kohtaan vaikeuttaa toimintaa.

Vaikka ulkomaalaisten nuorten osuus oirehtivista nuorista on suuri, Razmyar muistuttaa, että rikoksia tekevät maahanmuuttajanuoret ovat pieni vähemmistö.

– Eritaustaisia nuoria ei voi niputtaa yhteen ja leimata koko joukkoa rikollisiksi. Sellainen on edesvastuutonta, Razmyar huomauttaa.

Razmyar ei myöskään pidä siitä, että kasvaneella huumeidenkäytöllä pelotellaan ihmisiä. Razmyar kehottaakin ihmisiä puhumaan ilmiöstä on puhuttava faktojen kautta, ja välttämään poliittisten irtopisteiden keräämistä.

Nuorten rikoskierteeseen puuttuminen vaatii pitkäjänteistä työtä, eikä siihen ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Razmyar myöntää, että esimerkiksi nuorten tilatarpeita ei ole pystytty tähän mennessä ratkaisemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on näkynyt erilaisina järjestyshäiriöinä esimerkiksi pääkirjasto Oodissa.