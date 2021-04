Ratkaiseva hetki: Helikopteri lentää kohta Marsissa

Perseverance-luotaminen mukana Marsiin tuoma Ingenuity-helikopteri valmistautuu sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa ensilentoonsa punaisella planeetalla, kertoo Nasa tiedotteessaan.

Lento olisi onnistuessaan ihmiskunnan ensimmäinen toisella planeetalla ilma-aluksella suorittama moottoroitu ja ohjattu lento. Ensilennon tavoitteena on leijua kolme metriä maanpinnan yläpuolella puolen minuutin ajan.

1,8 kilogramman painoisessa Ingenuityissa ei ole mukana tieteellisiä instrumentteja. Lennon pääasiallisena tavoitteena on toimia eräänlaisena demonstraationa sekä kerätä raakadataa muun muassa lento-olosuhteista ja kauko-ohjauksesta, jota voidaan hyödyntää myöhemmin Nasan tulevissa projekteissa.

Marsin olosuhteet tekevät operaatiosta äärimmäisen vaikean. Planeetan painovoima on vain kolmannes maan painovoimasta, ilmakehän paine taas vain sadasosa. Koska Maasta lähetyiltä radiosignaaleilta kuluisi yli 15 minuuttia päästä Marsiin, Ingenuityn oma autopilotti tulee vastaamaan lennon ohjaamisesta.

Ennen nousua Ingenuityn autopilotti testaa propelliensa toimivuuden ja varmistaa mittareistaan helikopterin suunnan ja maanpinnan kaltevuuden. Jos autopilotti toteaa mittaukset sopiviksi, käynnistää se moottorinsa ja valmistautuu lentoonlähtöön.

Laitteelta kestää kuusi sekunttia nousta tavoitekorkeuteensa. Se pysyy siellä 30 sekunnin ajan, laskeutuu, ja lähettää keräämänsä datan takaisin Maahan. Lennolla kuvatut valokuvat saapuvat Maahan maanantain aikana, ja tullaan julkaisemaan tiistaihin mennessä.

– Kun Wrightin veljekset lensivät ensimmäistä kertaa, todisti tapahtumaa vain muutama ihminen, iloitsee Nasan suihkumoottorilaboratorion ylijohtaja Michael Watkins.

– 117 vuotta myöhemmin pääsemme jakamaan ensimmäisen toisella planeetalla tapahtuneen moottoroidun ja ohjatun lentoyrityksen tuloksen marsilaisen robottivalokuvaajamme kautta, Watkins jatkaa.

Test flight is scheduled for April 11, with live stream to confirm results on April 12, 12:30 a.m. PT/3:30 a.m. ET/7:30 a.m. UTC.

Two bots, one selfie. Greetings from Jezero Crater, where I’ve taken my first selfie of the mission. I’m also watching the #MarsHelicopter Ingenuity as it gets ready for its first flight in a few days. Daring mighty things indeed.

Images: https://t.co/owLX2LaK52 pic.twitter.com/rTxDNK69rs

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 7, 2021