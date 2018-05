Avaruusmatkailu mullistuu – NASA kehitti pienen ydinreaktorin

Yhdysvaltain avaruusjärjestö NASA on kehittänyt yhteistyössä maan energiaviraston kanssa uudenlaisen ydinreaktorin.

Vessapaperirullan kokoinen reaktori voisi mahdollistaa pitkät avaruusmatkat Kuuhun, Marsiin ja muihin kohteisiin. Kilopower-nimisen prototyypin kehitystyöstä kerrottiin julkisuuteen keskiviikkona.

– Turvallinen, tehokas ja riittävä energiantuotanto tulee olemaan ratkaisevan tärkeää avaruusmatkailun kannalta, NASA:n varajohtaja Jim Reuter sanoo.

Kevyt Kilopower-reaktori voi tuottaa 10 kilowattia sähköä yhtäjaksoisesti noin kymmenen vuoden ajan.

Määrä vastaa muutaman keskivertoasunnon sähkönkulutusta. NASA:n arvion mukaan kuuaseman perustamiseen riittäisi neljä tämänkaltaista reaktoria.

Kuun yöt kestävät 14 Maan vuorokautta, joten aurinkosähkön käyttäminen olisi haasteellista.

– Heitimme kaiken osaamisemme reaktorin suunnittelutyöhön. Se suoriutui kaikesta yli odotusten, suunnittelija David Poston toteaa.

