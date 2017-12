Nasan hurja projekti: Kopteri lennoille Saturnuksen kuussa

Dragonfly-nelikopteri on toinen Nasan robottikilpailun finalisteista.

Nasa saattaa lähettää Dragonfly- eli Sudenkorento-kopterin tutkimaan Saturnuksen Titan-kuuta 2020-luvun puolessavälissä. Dragonfly-konsepti on nelikopteri, roottori tai drone, joka on valittu New Horizons -kilpailun 12 osanottajan joukosta toiseksi finalistiksi.

Titan on Saturnuksen suurimpana kuuna ykköskohteita elämän etsimisessä läheisestä avaruudestamme. Titanin pinnalla on hiilivetyjärviä ja siellä on paljon hiiliyhdisteitä ja pinnan alapuolella olevia järviä. Metaani on Titanilla samassa roolissa kuin vesi maapallolla.

Dragonfly laskeutuisi Titanin pinnalle laskeutumisvarjon avulla ja lataisi akkunsa kuun radioisotoopeista. Niillä se kykenisi tekemään kymmenien kilometrien lentoja kerrallaan alhaisen vetovoiman Titanissa.

Dragonfly painaa noin 450 kiloa. Sitä kehittää Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.

Toinen finalisti on CAESAR. Se on pieni luotain, jonka olisi määrä laskeutua 67P/Tsurjumov–Gerasimenko -nimiselle komeetalle.